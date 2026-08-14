‘ ஏர் இந்தியா’வின் பராமரிப்பு விபரங்கள் கோரியது ‘ஏர் பஸ்’
‘ ஏர் இந்தியா’வின் பராமரிப்பு விபரங்கள் கோரியது ‘ஏர் பஸ்’
ADDED : ஆக 14, 2026 07:24 PM
புதுடில்லி: நடுவானில் திடீரென 300 அடி உயரம் கீழிறங்கிய, ‘ஏர் இந்தியா’ விமானத்தின் தொழில்நுட்ப விபரங்களை ஆய்வு செய்த அந்த விமானத்தின் தயாரிப்பாளரான, ‘ஏர் பஸ்’ நிறுவனம், ஒரு மாதத்துக்கு முன் செய்த பராமரிப்பு பணிகளின் விபரங்களை கோரியுள்ளது.
தென்கிழக்கு ஆசிய நாடான தாய்லாந்தின் புக்கெட் – புதுடில்லி இடையே கடந்த 4ம் தேதி இயக்கப்பட்ட, ‘ஏர் இந்தியா’ விமானம் ஏ.ஐ., 2379, நடுவானில் திடீரென 300 அடி கீழிறங்கிய சம்பவம் குறித்து, விமான தயாரிப்பு நிறுவனமான பிரான்சின், ‘ஏர் பஸ்’ முதற்கட்ட தொழில்நுட்ப ஆய்வை நடத்தியுள்ளது.
விமானத்தின் டிஜிட்டல் தரவு பதிவு கருவியில் பதிவான தகவல்களை ஆய்வு செய்த, ‘ஏர் பஸ்’, விமானத்தின் மூன்று ‘ஹைட்ராலிக்’ அமைப்புகளும் சில நொடிகள் செயலிழந்ததை உறுதி செய்துள்ளது.
இந்த அமைப்புகள் செயலிழந்ததால் விமானத்தை மேலே, கீழே, இடது, வலது என கட்டுப்படுத்த பயன்படும், ‘எலிவேட்டர்’ மற்றும் ‘ஏலிரான்’ பாகங்கள் சில விநாடிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, விமானத்தின் கட்டமைப்பையும் விரிவாக ஆய்வு செய்ய, ‘ஏர் பஸ்’ அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மேலும், சம்பவத்துக்கு முந்தைய ஒரு மாதத்தில் விமானத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பராமரிப்புப் பணிகளின் விபரங்களையும், ‘ஏர் பஸ்’ கேட்டுள்ளது.