அஜித் பவாரின் மறைவு இணைப்பு பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டது: சுப்ரியா சுலே
அஜித் பவாரின் மறைவு இணைப்பு பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டது: சுப்ரியா சுலே
UPDATED : நவ 14, 2026 08:45 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:42 PM
UPDATED : நவ 14, 2026 08:45 PM ADDED : நவ 14, 2026 08:42 PM
மும்பை: தேசியவாத காங்கிரசின் இரு பிரிவுகள் இணைய உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகும் நிலையில், ‘‘என் சகோதரர் அஜித் பவாரின் மறைவு, இணைப்பு பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டது,’’ என, அவரது சகோதரியும், தேசியவாத காங்., சரத் சந்திர பவார் கட்சியின் எம்.பி.,யுமான சுப்ரியா சுலே உருக்கமாக தெரிவித்தார்.
மஹாராஷ்டிராவில், முதல்வர் தேவேந்திர பட்னவிஸ் தலைமையில், பா.ஜ., – சிவசேனா – தேசியவாத காங்., கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு, மறைந்த தேசியவாத காங்., தலைவர் அஜித் பவாரின் மனைவி சுநேத்ரா, துணை முதல்வராக உள்ளார். அதே போல், சிவசேனா தலைவர் ஏக்நாத் ஷிண்டேயும் துணை முதல்வராக பதவி வகிக்கிறார்.
தேசியவாத காங்கிரசை சரத் பவார் தொடங்கி நடத்தி வந்த நிலையில், 2023 ஜூலையில், அவரது சகோதரர் மகன் அஜித் பவார், தன் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ.,க்களுடன் பா.ஜ., கூட்டணியில் ஐக்கியமானார்; தொடர்ந்து, துணை முதல்வரானார். இதையடுத்து, தேசியவாத காங்., இரு பிரிவுகளானது.
இந்த விவகாரம் தேர்தல் கமிஷன், உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்றது. இறுதியில், தேசியவாத காங்., கட்சியின் பெயர், சின்னத்தை அஜித் பவார் தரப்புக்கு தேர்தல் கமிஷன் ஒதுக்கியது. மஹாராஷ்டிராவில், 2024ல் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ., கூட்டணியில் போட்டியிட்ட அஜித் பவாரின் தேசியவாத காங்., குறிப்பிடத்தக்க தொகுதிகளை கைப்பற்றியது. தொடர்ந்து, அவர் இரண்டாவது முறையாக துணை முதல்வரானார்.
இந்நிலையில், தேசியவாத காங்கிரசின் இரு பிரிவுகளை இணைப்பது தொடர்பாக, தன் சித்தப்பா சரத் பவாருடன் அஜித் பவார் தீவிரமாக பேசி வந்தார். இணைப்புக்கான அனைத்தும் கை கூடிய நிலையில், எதிர்பாராதவிதமாக, ஜனவரியில் நடந்த விமான விபத்தில் அஜித் பவார் உயிரிழந்தார். இணைப்புக்கான பேச்சும் அப்போதே நின்று விட்டது. இதையடுத்து, தேசியவாத காங்கிரசை தன்வசப்படுத்திய சுநேத்ரா, துணை முதல்வரானார். தொடர்ந்து, தன் கணவர் அஜித் பவார் மறைவால் காலியான பாராமதி இடைத்தேர்தலில் வென்றார்.
இந்த சூழலில், தேசியவாத காங்கிரசின் இரு பிரிவுகளும் இணைய உள்ளதாகவும், அதற்கான பேச்சுகள் திரைமறைவில் நடப்பதாகவும் ஊடகங்களில் செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன.
இந்நிலையில், மும்பையில் நேற்று, சரத் பவாரின் மகளும், தேசியவாத காங்., சரத் சந்திர பவார் கட்சியின் லோக்சபா எம்.பி.,யுமான சுப்ரியா சுலே கூறியதாவது:
என் சகோதரர் அஜித் பவார் உயிருடன் இருந்தவரை, கட்சியின் இரு பிரிவுகளை இணைப்பது குறித்து பேச்சுகள் நடந்தன. அதற்காக தேதி குறிக்கப்பட்டு விழா நடத்தவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அவர் நம்மை விட்டுப் பிரிந்த அன்றே, எங்கள் தரப்பில் இருந்து இணைப்பு பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டு விட்டது.
அஜித் பவார் நம்முடன் இல்லாத போது, இணைப்பு குறித்து இனி விவாதிப்பதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது? இனி, இந்த விவகாரம் குறித்து நான் எதுவும் பேசப் போவதில்லை. சுனில் தட்கரே, சகன் புஜ்பால், பிரபுல் படேல் ஆகியோர் என் தந்தை சரத் பவாருடன் நீண்ட காலம் பணியாற்றியவர்கள். அதிகாரம் வரும், போகும். ஆனால், குடும்ப உறவுகள் எப்போதும் ஒன்றாகவே இருக்கும்; தனிப்பட்ட உறவுகளையும், அரசியலையும் ஒன்றாக பார்க்க வேண்டாம். கூட்டணி அல்லது இணைப்பு தொடர்பாக, அஜித் பவார் ஆதரவாளர்களிடம் இருந்து எந்த அழைப்பும் வரவில்லை. பா.ஜ., கூட்டணியில் இணைவது குறித்தும் எந்த பேச்சும் நடக்கவில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.