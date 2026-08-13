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/செய்திகள்/இந்தியா/ டில்லி குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்திற்கு அல் -– குவைதா அமைப்பே காரணம் ஐ.நா., பாதுகாப்பு கவுன்சில் அறிக்கை

டில்லி குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்திற்கு அல் -– குவைதா அமைப்பே காரணம் ஐ.நா., பாதுகாப்பு கவுன்சில் அறிக்கை

டில்லி குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்திற்கு அல் -– குவைதா அமைப்பே காரணம் ஐ.நா., பாதுகாப்பு கவுன்சில் அறிக்கை

ADDED : ஆக 13, 2026 09:01 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 09:01 PM

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புதுடில்லி: ‘டில்லி செங்கோட்டை கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்திற்கு, தடை செய்யப்பட்ட பயங்கரவாத அமைப்பான அல் – குவைதாவின் கிளை அமைப்பே காரணம்’ என, ஐ.நா., பாதுகாப்பு கவுன்சில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

டில்லி செங்கோட்டை அருகே கடந்த ஆண்டு, நவம்பர் 10ம் தேதி நடந்த கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில், தற்கொலைப்படை தாக்குதலில் ஈடுபட்ட பயங்கரவாதி டாக்டர் உமர் நபி உட்பட 15 பேர் பலியாகினர். 30க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இந்தச் சம்பவத்தை, என்.ஐ.ஏ., எனப்படும் தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு விசாரித்து வருகிறது.

இந்த நிலையில், ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் கண்காணிப்புக் குழு, கடந்த 10ம் தேதி ஐ.எஸ்., மற்றும் அல் –- குவைதா குறித்த தன் 38வது அறிக்கையை வெளியிட்டது. அதன் விபரம்:

அல் – குவைதா பயங்கரவாத அமைப்பின் துணை அமைப்பான, ‘அன்சார் கஸ்வத் – உல் – ஹிந்த்’ இயங்குகிறது. டில்லி செங்கோட்டையில் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் நடந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் இந்த அமைப்புக்கு தொடர்பு இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அல் – குவைதா பயங்கரவாத அமைப்பு, பிராந்திய அமைப்பாக தொடர்ந்து உருமாறி வருகிறது. இது, பெரிய பிரிவாக செயல்படுவதற்கு பதிலாக, சிறு குழுக்களாக தன் அதிகாரப் பரவலை விரிவுப்படுத்தி வருகிறது. இந்த சிறிய பிரிவுகள் மூலம் தங்களின் நிதி ஆதாரங்கள் மற்றும் தளவாட வசதிகளை ரகசியமாகப் பலப்படுத்தி வருகின்றன.

அல் – குவைதாவின் இந்திய துணை கண்டத்திற்குரிய அமைப்பு, தன் அடுத்தகட்ட பயங்கரவாத குழுக்களை உருவாக்க, நம் அண்டை நாடான வங்கதேசத்தை பயன்படுத்தும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன. இந்த அமைப்பின் தலைவர்கள், ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் தங்கி உள்ளனர். தலிபான் நிர்வாகத்திடம் இருந்து தேசிய அடையாள அட்டைகளைப் பெற்றுள்ளனர். அந்நாட்டில், பயங்கரவாத குழுக்கள் தொடர்ந்து இயங்கி வருவது தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் பதற்றமான நிலையை உருவாக்கி உள்ளது.

இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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