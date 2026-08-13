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‘ஏர் இந்தியா’ விமானிகள் அனைவருக்கும் போதை பொருள் கூடுதல் பரிசோதனை

‘ஏர் இந்தியா’ விமானிகள் அனைவருக்கும் போதை பொருள் கூடுதல் பரிசோதனை

ADDED : ஆக 13, 2026 05:53 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:53 PM

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புதுடில்லி: ‘ஏர் இந்தியா’ நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் அனைத்து விமானிகளிடமும் தடைசெய்யப்பட்ட போதைப்பொருள் அல்லது மருந்து பயன்பாடு உள்ளதா என்பதை கண்டறிய கட்டாய பரிசோதனையை தாண்டி கூடுதல் பரிசோதனை நடத்த நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.

தென்கிழக்கு ஆசிய நாடான தாய்லாந்தின் புக்கெட்டில் இருந்து டில்லிக்கு கடந்த 4ம் தேதி வந்த, ‘ஏர் இந்தியா’ விமானம் தீவிர காற்று மற்றும் மழை காரணமாக நடுவானில் குலுங்கியது. மேலும், பறந்து கொண்டிருந்த உயரத்தில் இருந்து சில வினாடிகளில் 300 அடிக்கு கீழே இறங்கியது.

இதனால் விமானத்தில் இருந்த பயணியர் மற்றும் பணிப்பெண்கள் என 20 பேர் காயமடைந்தனர். விமான விபத்துகளை ஆய்வு செய்யும் அமைப்பு நடத்திய விசாரணையில் பல்வேறு தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் இருந்தது தெரியவந்தது.

மேலும், விமானிகளுக்கு போதைப்பொருள் பயன்பாடு தொடர்பான சோதனை நடத்தப்பட்டது. முதற்கட்ட சோதனையில், தலைமை விமானி போதைப்பொருள் உட்கொண்டதாக முடிவு வந்தது.

அதன் பின், உறுதி செய்வதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், அவர் கஞ்சா பயன்படுத்தியது உறுதி செய்யப்பட்டது. விசாரணை மற்றும் பரிசோதனை நடவடிக்கைகள் முடியும் வரை இரு விமானிகளும் விமானங்களை இயக்குவதில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், அதிகாரிகளுக்கு சுற்றறிக்கை ஒன்றை ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அனுப்பி உள்ளது. அதில், ‘விமான போக்குவரத்து விதிமுறைகளை தாண்டி, அனைத்து விமானிகளுக்கும் போதை பொருள் பயன்பாடு தொடர்பான கூடுதல் பரிசோதனைகளை நடத்த வேண்டும்’ என, கூறியுள்ளது.

அதே போல், விமானிகளுக்கு தற்போது நடைமுறையில் உள்ள போதைப்பொருள் சோதனை விதிமுறைகளில் மாற்றம் தேவையா என்பதை ஆய்வு செய்ய, விமானப் போக்குவரத்து இயக்குனரகத்துக்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தற்போதைய விதிப்படி போதைப் பொருள் பயன்படுத்தியது பரிசோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டால், அந்த விமானி போதை மறுவாழ்வு சிகிச்சைக்கு அனுப்பப்படுவார். இரண்டாவது முறை போதைப்பொருள் பயன்படுத்தி சிக்கினால் அவர்களின் உரிமம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ரத்து செய்யப்படும்.

மூன்றாவது முறையும் விதிமீறல் உறுதி செய்யப்பட்டால், உரிமம் நிரந்தரமாக ரத்து செய்யப்படும்.

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