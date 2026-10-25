`கடந்த, 2 ஆண்டுகளில் நடந்த அனைத்து தேர்தல்களையும் ரத்து செய்ய வேண்டும்': மல்லிகார்ஜுன கார்கே விபரீத கோரிக்கை
`கடந்த, 2 ஆண்டுகளில் நடந்த அனைத்து தேர்தல்களையும் ரத்து செய்ய வேண்டும்': மல்லிகார்ஜுன கார்கே விபரீத கோரிக்கை
ADDED : அக் 25, 2026 08:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:47 PM
பாட்னா: “கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நடந்த, அனைத்து சட்டசபை தேர்தல்களையும் ரத்து செய்ய வேண்டும்; இனி வரும் அனைத்து தேர்தல்களிலும் ஓட்டுச் சீட்டு முறையையே பின்பற்றப்பட வேண்டும்,” என, காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே வலியுறுத்தியுள்ளார்.
பீஹார் மாநிலத்தின் முதல் முதல்வரான காங்கிரசைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணா சிங்கின், 139வது பிறந்த நாள் விழா பாட்னாவில் இன்று (அக்.,25) நடந்தது. இதில் பங்கேற்று அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பேசியதாவது:
எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியில் முறைகேடுகள் நடக்கின்றன. இதன் வாயிலாக, எதிர்க்கட்சிகளின் ஆதரவாளர்கள் பெயர்கள், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படுகின்றன. மேற்கு வங்கம், பீஹார், ஹரியானா, மஹாராஷ்டிரா மாநிலங்களில் ஓட்டுத் திருட்டு நடத்தப்பட்டு ஆட்சிகள் கைப்பற்றப்பட்டன. அவ்வாறு, முறைகேடாக நடந்த அரசுகள் அகற்றப்பட வேண்டும்.
நாடு முழுதும் நடத்தப்படும் எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிகள் நிறுத்தப்பட வேண்டும். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் நடத்தப்பட்ட அனைத்து சட்டசபை தேர்தல்களை ரத்து செய்ய வேண்டும். இனி வரும் காலங்களில், வெளிப்படைத் தன்மையை உறுதிப்படுத்தவும், பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்கவும் தேர்தல்களில் ஓட்டுச் சீட்டு முறையையே பின்பற்ற வேண்டும்.
தங்கள் உரிமைகளையும், அரசியலமைப்பையும் பாதுகாக்க மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட வேண்டும். ஆர்.எஸ்.எஸ்., மற்றும் பா.ஜ.,வின் கொள்கைகள், நாட்டில் பிளவுகளை அதிகரிக்கின்றன. இந்த சூழலில், சமூக நல்லிணக்கத்தை பாதுகாக்க மக்கள் ஒன்றுபட வேண்டும். நாட்டில் தீண்டாமையை ஊக்குவிப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மதத்தின் பெயரால் பாகுபாடு காட்டப்படுவதையும், தீண்டாமை மற்றும் சாதிய பாகுபாடுகளையும் எதிர்த்து மக்கள் போராட வேண்டும். நாட்டின் அனைத்து கோவில்களிலும், பட்டியல் இனத்தவர்கள் எந்தவித பாகுபாடின்றியும் நுழைந்து வழிபட உரிமைகள் வழங்கப்பட வேண்டும். மத நம்பிக்கை மக்களை ஒன்றிணைக்க வேண்டுமே தவிர பிரிக்கக்கூடாது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.