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தொகுதி பங்கீட்டைவிட கூட்டணியின் வெற்றியே முக்கியம் : அகிலேஷ் யாதவ்

தொகுதி பங்கீட்டைவிட கூட்டணியின் வெற்றியே முக்கியம் : அகிலேஷ் யாதவ்

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UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 04, 2026 06:44 PM

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UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 04, 2026 06:44 PM

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லக்னோ: 'அடுத்தாண்டு நடக்கவுள்ள சட்டசபை தேர்தலில் தொகுதி பங்கீட்டைவிட, கூட்டணி கட்சிகளின் வெற்றியே முக்கியம்' என, காங்கிரஸ் தலைமையிலான 'இண்டி' கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தர பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி அமைந்துள்ளது. பிரதான எதிர்க்கட்சியாக சமாஜ்வாதி கட்சி உள்ளது. இங்குள்ள, 403 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு அடுத்தாண்டு பிப்ரவரி அல்லது மார்ச் மாதத்தில் தேர்தல் நடக்கவிருக்கிறது. தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக 'இண்டி' கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி கட்சி இடையே பேச்சு நடந்து வருகிறது.

காங்கிரஸ் தரப்பில் 150 தொகுதிகள் கேட்கப்படும் நிலையில், கூட்டணியில் உள்ள பிற கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. இந்நிலையில், சமாஜ்தி கட்சித் தலைவரும், உத்தர பிரதேச முன்னாள் முதல்வருமான அகிலேஷ் யாதவ் தன் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

கூட்டணி கட்சிகள் ஒவ்வொன்றும், எத்தனை இடங்களை பெறுகின்றன அல்லது எந்த தொகுதி யாருக்கு செல்கிறது என்பது முக்கியமல்ல. மாறாக, கூட்டணி வெற்றி பெறுவதை உறுதி செய்வதே முக்கியம். சுருக்கமாக சொன்னால், தொகுதி பங்கீட்டைவிட கூட்டணி கட்சிகளின் வெற்றியே முக்கியம். தனிப்பட்ட கட்சிகளை தாண்டி, வகுப்புவாதம் மீண்டும் தலைதூக்குவதை தடுப்பதே நமது நோக்கம்.

ஜனநாயகம், அரசியலமைப்பு மற்றும் இடஒதுக்கீடு ஆகியவற்றின் மீது, பா.ஜ.,வின் தாக்கம் ஏற்படாமல் தடுப்பதையும், நாட்டில் நல்லிணக்கம், வளர்ச்சி மற்றும் செழிப்பு ஆகியவை மீணடும் நிலைபெறுவதை உறுதி செய்வதையும் இந்த கூட்டுப் போராட்டம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. குறிக்கோள் தெளிவாக இருக்கும்போது, கைகோர்த்து செயல்படும் ஒத்துழைப்பு அமைகிறது. இலக்கு கண்ணுக்கு தெரியும்போது, பயணம் எளிதாகிறது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

கட்சியை வலுப்படுத்தும் காங்.,
சட்டசபை தேர்தலை ஒட்டி, உ.பி.,யில் காங்கிரசில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை மீண்டும் அக்கட்சியில் சேர்க்கும் நடவடிக்கைகள் வேகமெடுத்துள்ளன. காங்கிரசில் இருந்து பிரிந்து சென்று அப்னா ஜனதா கட்சி தொடங்கிய சுவாமி பிரசாத் மவுரியாவிடம் அக்கட்சி தலைமை சமீபத்தில் பேச்சு நடத்தியுள்ளது. அவர் விரைவில் காங்கிரசில் இணைவார் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையே, காங்கிரசில் இருந்து பிரிந்து சென்றவரும், மதுராவின் மாண்ட் தொகுதியில் இருந்து எட்டு முறை எம்.எல்.ஏ.,வாக தேர்வு செய்யப்பட்டவருமான ஷியாம் சுந்தர் சர்மா சமீபத்தில் காங்கிரசில் ஐக்கியமானார். இவரின் வருகை, மதுரா மட்டுமின்றி உ.பி.,யின் மேற்கு பகுதியில் காங்கிரசை வலுப்படுத்தும் என அக்கட்சியினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
சமீபத்தில், காங்கிரசின் மாநில தலைவராக பிராமண சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஆராதனா மிஸ்ரா மோனா நியமிக்கப்பட்டார். இஸ்லாம் மதத்தைச் சேர்ந்த இம்ரான் மசூத் செயல் தலைவராகவும், மீனவ சமூகத்தைச் சேர்ந்த தேவேந்திர நிஷாத், பட்டியல் இனத்தைச் சேர்ந்த அலோக் பிரசாத் ஆகியோர் துணைத் தலைவர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர். சட்டசபை தேர்தலை கணக்கிட்டு, அனைத்து சமூகத்தினரை சேர்ந்தவர்களை உள்ளடக்கும் முயற்சியை உ.பி.,யில் காங்கிரஸ் மேற்கொண்டுள்ளது. 2022ல் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில், 399 இடங்களில் தனித்து போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் இரண்டு இடங்களை மட்டுமே வென்றது.



காங்., வெற்றிக்கு நாங்களே


காரணம் : சமாஜ்வாதி எம்.பி.,
சமாஜ்வாதி கட்சியின் லோக்சபா எம்.பி., சிவ் பால் சிங் பாட்டீல் நேற்று கூறியதாவது:
கடந்த 2024ல் நடந்த லோக்சபா தேர்தலின்போது, ரே பரேலி தொகுதியில் போட்டியிட காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் மிகவும் பயந்தார். சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவர் அகிலேஷ் கொடுத்த தைரியத்தின் பேரிலேயே அவர் போட்டியிட்டார். லோக்சபா தேர்தலில், சமாஜ்வாதி கட்சியுடன் கூட்டணி வைத்திருக்காவிட்டால், காங்கிரசால் வென்றிருக்க முடியாது. அக்கட்சி போட்டியிட்ட ஆறு இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றதற்கு காரணம் நாங்கள்தான். எல்லாவகையிலும், காங்கிரசை விட நாங்கள் முன்னிலையில் இருக்கிறோம். எனவே, சட்டசபை தேர்தலில் 50 தொகுதிகளுக்கு மேல் காங்கிரஸ் கேட்கக்கூடாது. தொகுதி பங்கீடு விவகாரத்தில், அர்த்தமற்ற எதிர்மறை கருத்துகளை தெரிவிப்பதற்கு பதில், சமாஜ்வாதிக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



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