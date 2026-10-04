தொகுதி பங்கீட்டைவிட கூட்டணியின் வெற்றியே முக்கியம் : அகிலேஷ் யாதவ்
தொகுதி பங்கீட்டைவிட கூட்டணியின் வெற்றியே முக்கியம் : அகிலேஷ் யாதவ்
UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 04, 2026 06:44 PM
UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 04, 2026 06:44 PM
லக்னோ: 'அடுத்தாண்டு நடக்கவுள்ள சட்டசபை தேர்தலில் தொகுதி பங்கீட்டைவிட, கூட்டணி கட்சிகளின் வெற்றியே முக்கியம்' என, காங்கிரஸ் தலைமையிலான 'இண்டி' கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.
உத்தர பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி அமைந்துள்ளது. பிரதான எதிர்க்கட்சியாக சமாஜ்வாதி கட்சி உள்ளது. இங்குள்ள, 403 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு அடுத்தாண்டு பிப்ரவரி அல்லது மார்ச் மாதத்தில் தேர்தல் நடக்கவிருக்கிறது. தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக 'இண்டி' கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி கட்சி இடையே பேச்சு நடந்து வருகிறது.
காங்கிரஸ் தரப்பில் 150 தொகுதிகள் கேட்கப்படும் நிலையில், கூட்டணியில் உள்ள பிற கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. இந்நிலையில், சமாஜ்தி கட்சித் தலைவரும், உத்தர பிரதேச முன்னாள் முதல்வருமான அகிலேஷ் யாதவ் தன் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
கூட்டணி கட்சிகள் ஒவ்வொன்றும், எத்தனை இடங்களை பெறுகின்றன அல்லது எந்த தொகுதி யாருக்கு செல்கிறது என்பது முக்கியமல்ல. மாறாக, கூட்டணி வெற்றி பெறுவதை உறுதி செய்வதே முக்கியம். சுருக்கமாக சொன்னால், தொகுதி பங்கீட்டைவிட கூட்டணி கட்சிகளின் வெற்றியே முக்கியம். தனிப்பட்ட கட்சிகளை தாண்டி, வகுப்புவாதம் மீண்டும் தலைதூக்குவதை தடுப்பதே நமது நோக்கம்.
ஜனநாயகம், அரசியலமைப்பு மற்றும் இடஒதுக்கீடு ஆகியவற்றின் மீது, பா.ஜ.,வின் தாக்கம் ஏற்படாமல் தடுப்பதையும், நாட்டில் நல்லிணக்கம், வளர்ச்சி மற்றும் செழிப்பு ஆகியவை மீணடும் நிலைபெறுவதை உறுதி செய்வதையும் இந்த கூட்டுப் போராட்டம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. குறிக்கோள் தெளிவாக இருக்கும்போது, கைகோர்த்து செயல்படும் ஒத்துழைப்பு அமைகிறது. இலக்கு கண்ணுக்கு தெரியும்போது, பயணம் எளிதாகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.