இந்தியாவில் 65 ஆயிரம் கோடி டாலர் முதலீடு செய்கிறது அமேசான்
இந்தியாவில் 65 ஆயிரம் கோடி டாலர் முதலீடு செய்கிறது அமேசான்
ADDED : நவ 18, 2026 04:12 PM
புதுடில்லி:இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையில் அமேசான் நிறுவனம் 2030க்குள் 7 பில்லியன் டாலர்(65 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்) முதலீடு செய்தது.
2030ம் ஆண்டுக்குள் 500 ஜிகாவாட் புதைபடிவ எரிபொருள் அல்லாத மின்உற்பத்தி திறனை எட்டுவதற்காக புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மற்றும் கிரிட் உள்கட்டமைப்பு திறனை இந்தியா விரிவுபடுத்தி வருகிறது. இச்சூழலில் இந்த முதலீடு வந்துள்ளது.
மேலும் 934 மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் வகையில் புதிதாக நான்கு காற்றாலை மற்றும்சோலார் திட்டங்களை மேற்கொள்ள போவதாகவும் அமேசான் நிறுவனம் அறிவித்து இருக்கிறது.
கர்நாடகா, மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் இந்த திட்டங்களை இந்தியாவை சேர்ந்த வாரீ, ரினியூ மற்றும் சன்ஷூர் ஆகிய நிறுவனங்கள் செயல்படுத்த உள்ளன.
இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித்துறையில் ஏற்கனவே 4 பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்வதாக அமேசான் நிறுவனம் அறிவித்து இருக்கிறது.