விமான விபத்தில் உயிரிழந்த அஜித் பவாரின் சிலையை திறந்து வைத்தார் அமித் ஷா
விமான விபத்தில் உயிரிழந்த அஜித் பவாரின் சிலையை திறந்து வைத்தார் அமித் ஷா
ADDED : நவ 16, 2026 02:33 PM
ADDED : நவ 16, 2026 02:33 PM
புனே: மஹாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் அஜித் பவார், இந்தாண்டு ஜனவரி 28ம் தேதி நடந்த விமான விபத்தில் உயிரிழந்தார்.
அவரை கவுரவிக்கும் விதமாக, புனேவில் நினைவு மண்டபம் அமைக்கப்பட்டது. அதனை திறந்து வைத்த உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, அஜித் பவாரின் மார்பளவு சிலையையும் திறந்து வைத்தார். முதல்வர் தேவேந்திர பட்னவிஸ், துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே, அஜித் பவாரின் மனைவி சுனேத்ரா பவார் உள்ளிட்டோர் சிலைக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.
அஜித் பவார் குறித்து அமித் ஷா பேசியதாவது; அனைத்து அரசியல் பேச்சுவார்த்தைகளிலும் அஜித் பவார் மிகவும் தெளிவாகவும், நேரடியாகவும் செயல்படுவார். அஜித் பவாரின் மறைவால் ஏற்பட்டுள்ள வெற்றிடத்தை யாராலும் நிரப்ப முடியாது, என்றார்.
அப்போது, அஜித் பவார் உயிரிழந்த விமான விபத்து குறித்த விசாரணையை விரைவுபடுத்துமாறும், அதன் இறுதி அறிக்கையை வெளியிடுமாறும் முதல்வர் தேவேந்திர பட்னவிஸ், அமித் ஷாவிடம் கோரிக்கை விடுத்தார்.