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நமது நிருபர்
அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தைச் சேர்ந்த மிட்செல் பிரையன் லீ, தனது தொழில் கூட்டாளி டேவிட் என்பவருடன் வணிக ரீதியான பயணமாக நவம்பர் 2ம் தேதி ஹைதராபாத் வந்துள்ளார். அவர்கள் இருவரும் ஒரு ஹோட்டலில் 12வது மாடியில் அறை எடுத்து தங்கியிருந்தனர். இரு தினங்களாக பிரையன் லீ தொலைபேசி அழைப்புகளை எடுக்கவில்லை.
அறையை விட்டு வெளியே வரவில்லை. சந்தேகமடைந்த ஹோட்டல் ஊழியர்கள், மாற்றுச் சாவி மூலம் கதவைத் திறந்து பார்த்தபோது, அவர் கட்டிலில் மயங்கிய நிலையில் கிடந்துள்ளார். அவரை பரிசோதித்த, டாக்டர்கள் குழுவினர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். போலீசாரிடம் ஹோட்டல் நிர்வாகம் தகவல் கொடுத்தது. உடலை கைப்பற்றிய போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ஹைதராபாத் ஹோட்டல் அறையில் அமெரிக்கர் ஒருவர் சடலமாக மீட்பு; போலீசார் விசாரணை
ஹைதராபாத் ஹோட்டல் அறையில் அமெரிக்கர் ஒருவர் சடலமாக மீட்பு; போலீசார் விசாரணை
ADDED : நவ 07, 2026 10:01 AM
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நமது நிருபர்
அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தைச் சேர்ந்த மிட்செல் பிரையன் லீ, தனது தொழில் கூட்டாளி டேவிட் என்பவருடன் வணிக ரீதியான பயணமாக நவம்பர் 2ம் தேதி ஹைதராபாத் வந்துள்ளார். அவர்கள் இருவரும் ஒரு ஹோட்டலில் 12வது மாடியில் அறை எடுத்து தங்கியிருந்தனர். இரு தினங்களாக பிரையன் லீ தொலைபேசி அழைப்புகளை எடுக்கவில்லை.
அறையை விட்டு வெளியே வரவில்லை. சந்தேகமடைந்த ஹோட்டல் ஊழியர்கள், மாற்றுச் சாவி மூலம் கதவைத் திறந்து பார்த்தபோது, அவர் கட்டிலில் மயங்கிய நிலையில் கிடந்துள்ளார். அவரை பரிசோதித்த, டாக்டர்கள் குழுவினர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். போலீசாரிடம் ஹோட்டல் நிர்வாகம் தகவல் கொடுத்தது. உடலை கைப்பற்றிய போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.