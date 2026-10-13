‘பப்’பில் இன்ஸ்பெக்டர் மீது தாக்குதல்: ஆந்திர ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி மீது வழக்கு
‘பப்’பில் இன்ஸ்பெக்டர் மீது தாக்குதல்: ஆந்திர ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 13, 2026 08:43 PM
ADDED : அக் 13, 2026 08:28 PM
பெங்களூரு: பெங்களூரு, ‘பப்’பில் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரின் கன்னத்தில் அறைந்த ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி மீது வழக்கு பதிவாகியுள்ளது.
ஆந்திர மாநில, ‘கேடர்’ ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி விகாஸ் மர்மட். இவர், ஆந்திராவின் குப்பத்தில் சிறப்பு அதிகாரியாக பணியாற்றுகிறார். இவர், தன் நண்பர்கள் நிதேஷ், அபய் உதய் சிங், ரோஷன் ஆகியோருடன் நேற்று முன்தினம் இரவு கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரின் கப்பன் பூங்கா அருகில் உள்ள, ‘காவூர் பப்’புக்கு வந்திருந்தார்.
அதிகாலை 1:30 மணியாகியும் அவர்கள் கிளம்பாமல் இருந்தனர். அப்போது, அங்கு வந்த மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், நிர்ணயித்த நேரத்தை தாண்டியும் பப் செயல்படுவது குறித்து கேள்வி எழுப்பினர். மேலும், அங்கிருந்த வாடிக்கையாளர்களின் அடையாள அட்டைகளை வாங்கி சோதனையிட்டனர். விகாஸ் மர்மட்டிடமும் அடையாள அட்டையை கேட்டனர்.
இதனால் கோபம் அடைந்த அவர், போலீசாரை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டினார். இதை கண்டித்த இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவரது கன்னத்தில் அறைந்தார். அது மட்டுமின்றி, ‘நான் ஐ.ஏ,எஸ்., அதிகாரி. உங்களால் என்ன செய்ய முடியுமோ, செய்து கொள்ளுங்கள்’ எனவும் மிரட்டினார்.
பணியில் இருந்த போலீஸ் அதிகாரியை அடித்ததுடன், தங்கள் பணியை செய்ய விடாமல் தடுத்ததாக, அவர் மீது கப்பன் பூங்கா போலீஸ் நிலையத்தில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் புகார் அளித்தனர். இதன்படி ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி விகாஸ் மர்மட் மற்றும் அவரது மூன்று நண்பர்கள் மீதும் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.