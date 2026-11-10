மூன்றாவது மனைவியை பிரிந்தார் ஆந்திர துணை முதல்வர் பவன்
மூன்றாவது மனைவியை பிரிந்தார் ஆந்திர துணை முதல்வர் பவன்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:35 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:31 PM
அமராவதி: ஆந்திர துணை முதல்வரான ஜனசேனா கட்சியைச் சேர்ந்த பவன் கல்யாண், தன் மூன்றாவது மனைவி ஹன்னா கொனிடேலாவை பிரிவதாக அறிவித்துள்ளார்.
ஆந்திராவில் தெலுங்கு தேசம் – ஜனசேனா – பா.ஜ., கூட்டணி ஆட்சி அமைந்துள்ளது. இங்கு முதல்வராக தெலுங்கு தேசத்தை சேர்ந்த சந்திரபாபு நாயுடுவும், துணை முதல்வராக ஜனசேனாவின் பவன் கல்யாணும் உள்ளனர். நடிகரான பவன் கல்யாண், 2014ல் ஜனசேனா கட்சியை நிறுவினார். இவர் தன் மூன்றாவது மனைவியான ஹன்னா கொனிடேலாவை பிரிவதாக அறிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து பவன் கல்யாண் – ஹன்னா இருவரும் சேர்ந்து நேற்று வெளியிட்டுள்ள கூட்டறிக்கையில் கூறப்பட்டு உள்ளதாவது:
எங்கள் வாழ்வின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதியை பகிர்ந்து கொண்ட நிலையில், பரஸ்பர புரிதலுடன் பிரிந்து வாழ முடிவு செய்துள்ளோம். எங்களது திருமண வாழ்க்கை முடிவுக்கு வந்திருந்தாலும், நல்ல நண்பர்களாக தொடர விரும்புகிறோம். எங்களது பிள்ளைகளுக்கு அர்ப்பணிப்புள்ள பெற்றோராக இருக்க விரும்புகிறோம்.
குழந்தைகளின் மகிழ்ச்சியும், நலனுமே எப்போதும் எங்கள் இருவரின் முதன்மையான முன்னுரிமையாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் அனைவரும் எங்கள் தனியுரிமைக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த பயணத்தில், எங்களுடன் இருந்தவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, இருவரின் 13 ஆண்டு கால திருமண பந்தம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. ஏற்கனவே நந்தினி, நடிகை ரேணு தேசாய் ஆகியோரை திருமணம் செய்து விவாகரத்து பெற்ற பவன் கல்யாண், ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த ஹன்னாவை, 2013ல் மூன்றாவதாக திருமணம் செய்தார். இந்த தம்பதியருக்கு ஒரு மகளும், மகனும் உள்ளனர்.
கடந்த 2011ல் வெளியான டீன் மார் தெலுங்கு திரைப்படத்தில் பவன் கல்யாணுடன் சிறிய கதாபாத்திரத்தில் ஹன்னா நடித்திருந்தார். இதையடுத்து, இருவரும் காதல் திருமணம் செய்தனர்.