ஹவுஸ்காஸி கட்டட இடிபாடுகளில் மேலும் ஒருவரின் உடல் மீட்பு
ஹவுஸ்காஸி கட்டட இடிபாடுகளில் மேலும் ஒருவரின் உடல் மீட்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 01:41 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:38 PM
புதுடில்லி: பழைய டில்லியின், ஹவுஸ் காஸி பகுதியில் மூன்று அடுக்குமாடி கட்டடம் இடிந்து விழுந்த சம்பவத்தில், இடிபாடுகளிலிருந்து மேலும் ஒரு தொழிலாளியின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பலி எண்ணிக்கை மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது. .
கடந்த 5ம் தேதி, சாவ்ரி பஜார் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு அருகிலுள்ள காலி சித்தாரா பகுதியில், மூன்று மாடி கட்டுமானத்தில் இருந்த இந்த கட்டடம் காலை 9.45 மணியளவில் இடிந்து விழுந்தது. அதில், 10 முதல் 15 தொழிலாளர்கள் பணியில் இருந்ததாக தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இடிபாடுகளை அகற்றும் பணியும், மேலும் யாராவது சிக்கியிருக்கிறார்களா என்று தேடும் பணியும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
கட்டட இடிபாடுகளுக்கு இடையே 48 மணி நேர மீட்பு பணிக்கு பிறகு, ஐந்து பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் , கிஷோரி, 40 மற்றும் சஞ்சீத், 45 ஆகிய இருவர் உயிரிழந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டனர்; இருவர் காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டனர். உயிரிழந்தவர்கள்ஆகிய இரு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்ததாககாயமடைந்த இருவரும் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர், தற்போது அவர்களின் உடல்நிலை சீராக உள்ளது.
இந்நிலையில், கட்டட இடிபாடுகளை சிக்கியவர்களை தொடர்ந்து தேடும் பணியில், இன்னொருவரின் உடலும் கண்டெடுக்கப்பட்டது. அவர், பீகார் மாநிலம், ககாரியா மாவட்டத்தில் உள்ள ஹனுமான் நகரை சேர்ந்த பங்கஜ் சர்மா, 40 என்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.
இதைத் தொடர்ந்து, கட்டடம் இடிந்து விழுந்த சம்பவத்தில் பலி எண்ணிக்கை மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது.