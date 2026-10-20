போதை பொருள் எதிர்ப்பு ஆர்வலர் கொலை வழக்கு சி.பி.ஐ.,க்கு மாற்றம்
போதை பொருள் எதிர்ப்பு ஆர்வலர் கொலை வழக்கு சி.பி.ஐ.,க்கு மாற்றம்
UPDATED : அக் 20, 2026 07:05 PM
ADDED : அக் 20, 2026 07:02 PM
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சண்டிகர்: போதை பொருள் எதிர்ப்பு ஆர்வலர் கொலை செய்யப்பட்டது தொடர்பான வழக்கை சி.பி.ஐ.,க்கு மாற்றி பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பஞ்சாப் மாநிலம் மான்சா பகுதியை சேர்ந்த போதைபொருள் எதிர்ப்பு ஆர்வலர் பர்விந்தர் சிங் ஜோட்டா கடந்த 13ம் தேதி மருந்துக்கடைக்காரர் அஸ்வனி குமார் என்பவரால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார். முதியவர் ஒருவருக்கு போதை பொருளை அஸ்வினி குமார் விற்றதாக கூறி பர்விந்தர் சிங் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டபோது, அவரை துப்பாக்கியால் சுட்டு கொன்றுவிட்டு அஸ்வனி குமார் தப்பினார்.
தப்பியோடிய அஸ்வினி குமாரை ராஜஸ்தானில் போலீசார் கைது செய்தனர். இந்நிலையில் பர்விந்தர் கொலை தொடர்பாக, ஆம் ஆத்மி கட்சியை சேர்ந்த பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் சிங் மானிடம், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா விளக்கம் கேட்டிருந்தார்.
இதை தொடர்ந்து உயிரிழந்த பர்விந்தர் சிங் குடும்பத்தினரை, மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பஞ்சாபில் நேற்று சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். அவரது வருகைக்கு சில மணி நேரம் முன்னதாக, இந்த வழக்கை சி.பி.ஐ., விசாரணைக்கு மாற்றுவதாக பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் உத்தரவிட்டார்.