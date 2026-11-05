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மிக நல்ல விழிப்புணர்வு! ஏழைக் குழந்தைகளுக்கு பசியும் ஆறும்; சத்துணவு கிடைத்தது போலும் ஆகும்! பெரியவர் களுக்கு காசாக கொடுத்தால் அதை, 'உற்சாக' பானம், போதைப் பொருட்கள் வாங்கப் பயன்படுத்தி விடுவர்; அதைத் தவிர்க்க, ரொட்டி, பிஸ்கட் கொடுக்கலாமே!
அப்படியே, ராகுலை, 'மாதிரி பிரதமர்' ஆக்கி பார்க்கட்டுமே... எப்படியும் அவர், நிஜத்தில் பிரதமர் ஆகப் போவதில்லையே!
எப்படியும் ராகுல் நிஜத்தில் பிரதமர் ஆகப் போவதில்லை..: அந்துமணி பதில்கள்
எப்படியும் ராகுல் நிஜத்தில் பிரதமர் ஆகப் போவதில்லை..: அந்துமணி பதில்கள்
UPDATED : நவ 05, 2026 04:50 AM
ADDED : நவ 05, 2026 04:46 AM
UPDATED : நவ 05, 2026 04:50 AM ADDED : நவ 05, 2026 04:46 AM
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மிக நல்ல விழிப்புணர்வு! ஏழைக் குழந்தைகளுக்கு பசியும் ஆறும்; சத்துணவு கிடைத்தது போலும் ஆகும்! பெரியவர் களுக்கு காசாக கொடுத்தால் அதை, 'உற்சாக' பானம், போதைப் பொருட்கள் வாங்கப் பயன்படுத்தி விடுவர்; அதைத் தவிர்க்க, ரொட்டி, பிஸ்கட் கொடுக்கலாமே!
அப்படியே, ராகுலை, 'மாதிரி பிரதமர்' ஆக்கி பார்க்கட்டுமே... எப்படியும் அவர், நிஜத்தில் பிரதமர் ஆகப் போவதில்லையே!
உண்மை தானே! சற்றே யோசித்து பார்த்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதிமன்றங்கள் எந்த உதவியையும் செய்வதில்லையே... தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி, தர்மத்தை நிலைநாட்ட வந்துள்ளார்.
இது போன்ற சம்பவங்கள் தமிழகத்தில் அங்கொன்றும், இங்கொன்றுமாக நடந்தபடி இருக்கிறதே! எல்லா மாவட்டங்களிலும் இது போன்று மக்கள் செயல்பட்டால், அரசுக்கும் உதவியாக இருக்கும்; உலகிற்கே தமிழகம் எடுத்துக்காட்டாக திகழும்.
திருக்குறள் உலகப் பொதுமறை நுாலாயிற்றே! அதை, இந்தியா மட்டுமல்லாமல், உலகமே கற்கும் வகையில், ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்க்க வழி செய்துள்ளது, நமக்கெல்லாம் பெருமை தான். அடுத்தாண்டு, மேலும் பல மொழிகளில் இந்நிகழ்வு நடக்கும் என எதிர்பார்ப்போம்.
ஆனால் மக்கள், '100 மார்க்' போட்டு விட்டனரே!
அது சரி... இவை அனைத்தையும் செய்ய தனக்கு மட்டுமே உரிமை என சொல்கிறார் பழனிசாமி. புரிந்ததா தங்கம்!