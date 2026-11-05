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/செய்திகள்/இந்தியா/எப்படியும் ராகுல் நிஜத்தில் பிரதமர் ஆகப் போவதில்லை..: அந்துமணி பதில்கள்

எப்படியும் ராகுல் நிஜத்தில் பிரதமர் ஆகப் போவதில்லை..: அந்துமணி பதில்கள்

எப்படியும் ராகுல் நிஜத்தில் பிரதமர் ஆகப் போவதில்லை..: அந்துமணி பதில்கள்

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UPDATED : நவ 05, 2026 04:50 AM

ADDED : நவ 05, 2026 04:46 AM

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UPDATED : நவ 05, 2026 04:50 AM ADDED : நவ 05, 2026 04:46 AM

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அ.சுகுமார், காட்பாடி:

மஹாராஷ்டிராவில், 'பிச்சைக்காரர்களுக்கு காசு தராமல், பிஸ்கட், ரொட்டி போன்ற உணவுகளையே தருவோம்' என்று தன்னார்வலர்கள் சிலர் ஒன்று சேர்ந்து, விழிப்புணர்வு நடத்துகின்றனரே?



மிக நல்ல விழிப்புணர்வு! ஏழைக் குழந்தைகளுக்கு பசியும் ஆறும்; சத்துணவு கிடைத்தது போலும் ஆகும்! பெரியவர் களுக்கு காசாக கொடுத்தால் அதை, 'உற்சாக' பானம், போதைப் பொருட்கள் வாங்கப் பயன்படுத்தி விடுவர்; அதைத் தவிர்க்க, ரொட்டி, பிஸ்கட் கொடுக்கலாமே!

இர.புவனேஸ்வரி, பெங்களூரு:

'இண்டியா' கூட்டணியினர், 'மாதிரி பார்லிமென்ட்' நடத்தி, தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமாரை பதவி நீக்கம் செய்து உள்ளனரே?



அப்படியே, ராகுலை, 'மாதிரி பிரதமர்' ஆக்கி பார்க்கட்டுமே... எப்படியும் அவர், நிஜத்தில் பிரதமர் ஆகப் போவதில்லையே!

ப.லதா, பெங்களூரு:

'குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வழங்குவது மட்டும் நீதி ஆகாது; பாதிக்கப்பட்டவர்களின் வாழ்க்கையை மீட்டெடுத்து, அவர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்குவதே உண்மையான நீதி ஆகும்' என்று, சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி தெரிவித்து உள்ளாரே?

உண்மை தானே! சற்றே யோசித்து பார்த்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதிமன்றங்கள் எந்த உதவியையும் செய்வதில்லையே... தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி, தர்மத்தை நிலைநாட்ட வந்துள்ளார்.

வ.ராஜ ராஜேஸ்வரி, சென்னை:

தஞ்சையில் விவசாயிகள் தங்கள் சொந்த நிதியில் வாய்க்காலை துார் வாரியிருக்கின்றனரே?

இது போன்ற சம்பவங்கள் தமிழகத்தில் அங்கொன்றும், இங்கொன்றுமாக நடந்தபடி இருக்கிறதே! எல்லா மாவட்டங்களிலும் இது போன்று மக்கள் செயல்பட்டால், அரசுக்கும் உதவியாக இருக்கும்; உலகிற்கே தமிழகம் எடுத்துக்காட்டாக திகழும்.

எஸ்.உமா மகேஸ்வரி, திருநெல்வேலி:

காசி தமிழ் சங்கமம் - 5.0 மூலம், 22 இந்திய மொழிகளுடன், ஆங்கிலத்திலும் திருக்குறள் கற்றல் நிகழ்வு நடத்த, செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் தீர்மானித்துள்ளதே?

திருக்குறள் உலகப் பொதுமறை நுாலாயிற்றே! அதை, இந்தியா மட்டுமல்லாமல், உலகமே கற்கும் வகையில், ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்க்க வழி செய்துள்ளது, நமக்கெல்லாம் பெருமை தான். அடுத்தாண்டு, மேலும் பல மொழிகளில் இந்நிகழ்வு நடக்கும் என எதிர்பார்ப்போம்.

கே.பாக்யா, நாகப்பட்டினம்:

'தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு, என்னுடைய மதிப்பெண் பூஜ்ஜியம் தான்' என்கிறாரே, தி.மு.க., ஸ்டாலின்?

Image 1640875ஆனால் மக்கள், '100 மார்க்' போட்டு விட்டனரே!

பொ.தங்கம், மதுரை:

'அ.தி.மு.க.,வை யாராலும் முடக்கவும் முடியாது, உடைக்கவும் முடியாது, யாராலும் தொடக்கூட முடியாது' என எடப்பாடி பழனிசாமி ஆவேசமாக பேசியுள்ளாரே?

அது சரி... இவை அனைத்தையும் செய்ய தனக்கு மட்டுமே உரிமை என சொல்கிறார் பழனிசாமி. புரிந்ததா தங்கம்!

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