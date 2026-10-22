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/செய்திகள்/இந்தியா/இபிஎஸ் ஏணிகளை எட்டி உதைத்துப் பழக்கப்பட்டவராச்சே.. : அந்துமணி பதில்கள்

இபிஎஸ் ஏணிகளை எட்டி உதைத்துப் பழக்கப்பட்டவராச்சே.. : அந்துமணி பதில்கள்

இபிஎஸ் ஏணிகளை எட்டி உதைத்துப் பழக்கப்பட்டவராச்சே.. : அந்துமணி பதில்கள்

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UPDATED : அக் 22, 2026 04:17 AM

ADDED : அக் 22, 2026 04:15 AM

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UPDATED : அக் 22, 2026 04:17 AM ADDED : அக் 22, 2026 04:15 AM

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எம்.பாஸ்கர், தஞ்சாவூர்:

'அ.தி.மு.க.,விலிருந்து, 15 பேர் வருவாங்கன்னு தான் சொன்னேன்... 15 எம்.எல்.ஏ.,க்கள் வருவாங்கன்னு சொன்னேனா...' எனக் கேட்கிறாரே, த.வெ.க., அமைச்சர் செங்கோட்டையன்?

இதற்குப் பெயர் தான், 'அந்தர் பல்டி!' இப்படி தலைகீழாக மாற்றிப் பேச, பழனியில் இருக்கும் அந்த சாமியிடமிருந்தே அழுத்தம் வந்ததோ, என்னவோ!

கே.ரவிஷங்கர், திருத்தணி:

தொழில் நிறுவனங்களை துவக்கி வைக்கும்போது, அன்னாசி பழத்தை உருட்டி விடும் சிங்கப்பூர் பாரம்பரியம் குறித்து சொல்லுங்களேன்?

Image 1634224சிங்கப்பூர் மக்களுக்கு, அன்னாசி பழத்தை உருட்டி, ஒரு நல்ல காரியத்தைத் துவக்கினால், செல்வம் செழிக்கும் என்பது நம்பிக்கை. அவரவர் நம்பிக்கையை மதிப்பது தானே நாகரிகம்!

ஆர்.ஹரிகோபி, புதுடில்லி:

டெஸ்லா அறிமுகப்படுத்தியுள்ள பறக்கும் கார், சென்னை மழை வெள்ளத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அல்லவா?

பறக்கும் கார்களின் ஒருநாள் வாடகையே லட்சங்களில் இருக்குமே! அதனால் சாமானிய மக்கள் அதை எப்படி உபயோகப்படுத்த முடியும்? அரசியல்வாதிகளின், 'ஸ்டன்டு'க்கும், படாடோபத்துக்கும் வேண்டுமானால் உபயோகப்படும், ஹரி!

ஆர்.கலா, பாலக்காடு:

'அதிகம் அறிந்து கொள்; அச்சம் குறையும்' என, மாணவர்களுக்கு, முதல்வர் விஜய் அறிவுரை கூறியிருக்கிறாரே?

மாணவர்கள் தங்கள் பாட புத்தகங்களை மட்டும் படிக்காமல், அதையும் தாண்டி படிக்க வேண்டும், தங்களை சுற்றி நடக்கும் நல்ல விஷயங்களிலிருந்து படிப்பினை பெற வேண்டும். அப்போது தான் வாழ்க்கையில் வெற்றியாளராக திகழ முடியும். விஜய் கூறியிருப்பது சரியே!

ப.சோமசுந்தரம், சென்னை:

'நானும், அ.தி.மு.க.,வும் இல்லையெனில், பத்திரிகைகள் ஓடாது' என்கிறாரே, அக்கட்சியின் பொதுச் செயலர் பழனிசாமி?

தான் ஏறுவதற்குப் பயன்படும் ஏணிகளை, பலமுறை எட்டி உதைத்துப் பழக்கப்பட்டவராச்சே... இப்படி தானே பேசுவார்! பரமபத விளையாட்டு தான் போங்க!

தெய்வசிகாமணி, ஈரோடு:

கரப்பான் பூச்சிக்கு நிறைய ஆதரவு இருப்பது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்த, பல வெளிநாட்டு மீடியாக்கள் பிரம்மப் பிரயத்தனம் செய்கின்றனவே... இதை அறிந்த பின்னும் காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகள் அவற்றை கண்டிக்காதது ஏன்?

காங்., கட்சியின் குறிக்கோளே, பா.ஜ., அரசை ஆட்சியில் இருந்து கீழே இறக்க வேண்டும் என்பது தானே! அவர்கள் எப்படி கண்டிப்பர்?

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