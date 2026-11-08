ஆரியங்காவு அருகே ஆக்கிரமிப்புகளை உடனே அகற்ற வேண்டும்:கேரள உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
ஆரியங்காவு அருகே ஆக்கிரமிப்புகளை உடனே அகற்ற வேண்டும்:கேரள உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
ADDED : நவ 08, 2026 04:19 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:19 PM
கேரள மாநிலம் கொல்லம் மாவட்டம் ஆரியங்காவு தர்மசாஸ்தா கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் வரும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான திருப்பணிகள் மற்றும் கல் பிரதிஷ்டை பூஜைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த கோயிலின் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 744 (NH744) கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவது குறித்து சபரிமலை சிறப்பு ஆணையர் அறிக்கை தாக்கல் செய்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, நீதிபதிகள் ராஜா விஜயராகவன் மற்றும் கே. வி. ஜெயக்குமார் அடங்கிய அமர்வு தானாக முன்வந்து, ஆரிங்காவு ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கோவில் அருகே உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில், சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் வாகன நிறுத்தங்களை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்று நெடுஞ்சாலை வாரியம் , காவல்துறை மற்றும் கொல்லம் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு உத்தரவு பிறப்பித்தது.
அரசு அதிகாரிகள் ஆலோசனை கூட்டங்களை நடத்துவதோடு நிறுத்தாமல், அதை உடனடியாக களத்தில் செயலாக மாற்ற வேண்டும்.
கொல்லம் மாவட்ட கலெக்டர் காவல்துறை மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலை வாரியம் இணைந்து இந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும் வலியுறுத்தியது