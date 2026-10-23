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ஆசியா விளையாட்டு: 114 பதக்கம் பெற்று இந்தியா சாதனை

ஆசியா விளையாட்டு: 114 பதக்கம் பெற்று இந்தியா சாதனை

UPDATED : அக் 23, 2026 07:54 PM

ADDED : அக் 23, 2026 07:06 PM

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UPDATED : அக் 23, 2026 07:54 PM ADDED : அக் 23, 2026 07:06 PM

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அய்ச்சி நகோயா:ஜப்பானின் அய்ச்சி நகோயா நகரில் பாரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டி நடக்கிறது. இப்போட்டிகள் நாளையுடன் நிறைவு பெறுகிறது.

இந்த போட்டியில் இந்தியா புது சாதனை படைத்தது. 30 தங்கம், 35 வெள்ளி, 49 வெண்கலம் என 114 பதக்கங்களை் பெற்றுது. இதற்கு முன்னர் 2022ம் ஆண்டு சீனாவில் நடந்த போட்டியில் இ்ந்தியாவுக்கு 29 தங்கம், 31 வெள்ளி, 51 வெண்கலம் என மொத்தம் 111 பதக்கம் பெற்றது . இதுவே சிறந்த சாதனையாக இருந்தது.

தற்போது பதக்க பட்டியலில் இந்தியா 4வதுஇடத்தில் உள்ளது. இந்தியாவுக்கு போட்டிகள் முடிந்த நிலையில், தென் கொரியா அந்த இடத்தை பிடிக்கு்ம வாய்ப்பு உள்ளது. தடகள வீரர்கள் இந்தியாவுக்கு அதிக பதக்கங்களை பெற்றுக் கொடுத்தனர்.

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