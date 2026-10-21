ஆசிய பாரா விளையாட்டு; இந்தியாவுக்கு குண்டு எறிதலில் தங்கம்... வில்வித்தையில் வெள்ளி
ஆசிய பாரா விளையாட்டு; இந்தியாவுக்கு குண்டு எறிதலில் தங்கம்... வில்வித்தையில் வெள்ளி
ADDED : அக் 21, 2026 08:04 AM
ADDED : அக் 21, 2026 08:04 AM
அய்ச்சி நகோயா: ஜப்பானின் அய்ச்சி நகோயாவில் நடந்து வரும் ஆசிய பாரா விளையாட்டு போட்டியின் ஆடவர் குண்டு எறிதல் பிரிவில் இந்தியா தங்கம் வென்றுள்ளது. இந்திய வீரர் ஆயுஷ் வர்மா 8.16 தூரம் குண்டு எறிந்து தங்கப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளார்.
வில்வித்தை பிரிவில் இந்தியா - சீனா இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இறுதியில் 150-141 என்ற கணக்கில் சீன ஜோடி சூசிங் சூ - ஜிங் ஜாவோ இணை தங்கம் வென்றது. இந்திய ஜோடிகளான சீத்தல் தேவி - பயல் நாக்கிற்கு வெள்ளியே கிடைத்தது.
ஆடவர் 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் இந்திய வீரர் அனுபவ் சவுத்ரி வெண்கலம் வென்றார். மகளிர் 100 மீட்டர் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை சிம்ரன் சர்மா, பைனலுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
10 தங்கம், 12 வெள்ளி, 16 வெண்கலம் என மொத்தம் 38 பதக்கங்களுடன் பட்டியலில் இந்தியா 6வது இடத்தில் உள்ளது.