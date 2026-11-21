பிளைதுபாய் விமானத்தில் நடந்த தாக்குதல்; ஓமன் துணை விமானியின் பின்னணியைத் துருவும் என்.ஐ.ஏ.,
பிளைதுபாய் விமானத்தில் நடந்த தாக்குதல்; ஓமன் துணை விமானியின் பின்னணியைத் துருவும் என்.ஐ.ஏ.,
ADDED : நவ 21, 2026 06:35 AM
ADDED : நவ 21, 2026 06:35 AM
புதுடில்லி: பிளைதுபாய் விமானத்தின் இந்திய கேப்டன் ஸ்மிட் மச்சார் நடுவானில் கத்தியால் குத்தப்பட்ட வழக்கில், தாக்குதல் நடத்திய ஓமன் துணை விமானிக்கு இந்தியத் தொடர்புகள் ஏதேனும் உள்ளதா என்பது குறித்து தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்.ஐ.ஏ.,) தீவிர விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது. இது தொடர்பாக யு.ஏ.இ., உதவியையும் நாடியுள்ளது.
வழக்கின் பின்னணி:
கடந்த செப்டம்பர் 30ம் தேதி, 174 பயணிகள், 6 ஊழியர்களுடன் துபாயிலிருந்து இஸ்ரேலின் டெல் அவிவ் நகருக்கு பிளைதுபாய் விமானம் சென்றது. சவுதி அரேபியா - ஜோர்டான் எல்லைப் பகுதியில் நடுவானில் பறந்தபோது, அந்த விமானத்தின் ஓமன் நாட்டு துணை விமானி, தலைமை விமானியான இந்தியர் ஸ்மிட் மச்சாரை கோடாரியால் சரமாரியாகக் தாக்கினார்.
இதில் தலையில் படுகாயம் அடைந்த போதும் ஸ்மிட் மச்சார் சாதூர்யமாக செயல்பட்டு சதியை முறியடித்தார். இதனால் 174 பயணிகள் உயிர் தப்பினர். ஓமன் துணை விமானியை சவுதி அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.
யுஏஇ உதவி:
இந்தச் சம்பவம் குறித்து கடந்த அக்டோபர் மாதம் வழக்குப் பதிவு செய்த என்.ஐ.ஏ., விமானக் கடத்தல் தடுப்புச் சட்டம் மற்றும் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
இது குறித்து என்.ஐ.ஏ., தலைமை இயக்குநர் ராகேஷ் அகர்வால் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: இந்தத் தாக்குதலின் பின்னணியில் உள்ள பெரிய சதித்திட்டத்தைக் கண்டறிய, யுஏஇ அரசிடம் உதவி கேட்டுள்ளோம். அங்குள்ள சில ஆவணங்களைப் பெறவும், சில நபர்களிடம் விசாரணை நடத்தவும் அனுமதி கோரியுள்ளோம். அவர்களின் பதிலுக்காகக் காத்திருக்கிறோம்.
ஓமன் துணை விமானி ஆஸ்திரேலியா அல்லது பிரிட்டனில் படித்ததாகத் தெரிகிறது. அங்கே அவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள், அவரது நண்பர்கள் வட்டத்தில் சந்தேகத்திற்குரிய இந்தியர்கள் உள்ளனரா என்ற கோணத்திலும் விசாரித்து வருகிறோம். தகவல்கள் கிடைத்தவுடன் விசாரணை அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்லும். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.