எய்ம்ஸ் போல கிழக்கு டில்லியில் தன்னாட்சி மருத்துவமனை நான்கு மருத்துவமனைகளை ஒருங்கிணைக்க ஒப்புதல்
எய்ம்ஸ் போல கிழக்கு டில்லியில் தன்னாட்சி மருத்துவமனை நான்கு மருத்துவமனைகளை ஒருங்கிணைக்க ஒப்புதல்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:06 PM
புதுடில்லி: கிழக்கு டில்லியில் உள்ள நான்கு முக்கிய அரசு மருத்துவமனைகளை ஒருங்கிணைந்து, எய்ம்ஸ் போன்ற தன்னாட்சி பெற்ற பல்நோக்கு மருத்துவுமைனையாக மாற்றப்பட உள்ளதாக, டில்லி பா.ஜ., அரசின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பங்கஜ் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
இதன் படி, கிழக்கு டில்லியில் உள்ள குரு தேக் பகதுார் மருத்துவமனை, டில்லி மாநில புற்றுநோய் நிறுவனம், ராஜிவ் காந்தி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனை மற்றும் ஐ.எச்.பி.ஏ.எஸ்., என்ற மனித நடத்தை அறிவியல் நிறுவனம் ஆகியவை ஒருங்கிணைக்கப்பட உள்ளன. தில்ஷாத் கார்டன் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் உள்ள இந்த நான்கு மருத்துவமனைகளையும், தனித்தனியாக நிர்வகிக்கும் அமைப்புகளைக் கலைத்து, அவற்றை ஒரே நிர்வாகக் கட்டமைப்பின் கீழ் கொண்டு வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, ஜி.டி.பி., மருத்துவமனை டில்லி அரசால் நேரடியாக நடத்தப்படுகிறது. அதனுடன் மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகக் கல்லுாரி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற மூன்று மருத்துவமனைகளும், தனித்தனி சங்கங்களால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. இந்த மருத்துவமனைகளைத் தனித்தனியாக நிர்வகித்து வரும் சங்கங்கள் கலைக்கப்பட்டு, டில்லி எய்ம்ஸ் நிர்வாக அமைப்பைப் போன்ற ஒரு புதிய நிர்வாக அமைப்பு உருவாக்கப்படும்.
இந்த ஒருங்கிணைப்புக்கு, துணைநிலை கவர்னர் தரஞ்சித் சிங் சாந்து ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாகவும், இதற்கான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையாக விரைவில் டெண்டர் கோரப்படும் என்றும், அமைச்சர் பங்கஜ் சிங் கூறினார்.
அவர் மேலும் கூறியதாவது:
இந்த நான்கு மருத்துவமனைகளை ஒருங்கிணைக்க, துணைநிலை கவர்னரின் ஒப்புதல் பெற்றுள்ளோம். இதற்கான டெண்டர் விரைவில் வெளியிடப்படும்.
இனி, யமுனை ஆற்றின் மறுபக்கப் பகுதியில் எய்ம்ஸ் போன்ற ஒரு பல்நோக்கு சிறப்பு மருத்துவ நிறுவனம் அமையும். இது, அப்பகுதியில் வசிக்கும் 60 லட்சம் மக்களுக்கு நேரடியாகப் பயனளிப்பதோடு, ஒட்டுமொத்த டில்லி மக்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதன்படி, தற்போது தனித்தனியாகச் செயல்படும் இந்த மருத்துவமனைகளில் உள்ள அனைத்து சிறப்பு மருத்துவப் பிரிவுகளும் ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டு வரப்படும். மேலும், நோயாளிகளை ஒரு பிரிவிலிருந்து மற்றொரு பிரிவுக்கு எளிதாகப் பரிந்துரைக்க முடியும்.
இத்திட்டத்தின் படி, முதுகலை மருத்துவ இடங்களை அதிகரிக்கப்படும். அதே போல, எம்.பி.பி.எஸ்., இடங்களும் அதிகரிக்கப்படும். அதற்கேற்பட மருத்துவமனைகளின் கட்டமைப்புகள் விரிவு படுத்தப்படும்.
இதற்கு அடுத்த கட்டமாக, இத்திட்டத்திற்கு டில்லி அமைச்சரவையின் ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும், இதற்கு ஆறு மாதங்கள் ஆகலாம் என கருதப்படுகிறது. ஆனால், அதற்கு முன்னதாக, பரிவர்த்தனை ஆலோசகர் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு ஆலோசகர் ஒருவரை டெண்டர் மூலம் தேர்தெடுக்க டில்லி சுகாதாரத் துறை திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்படி, வசதிகளை எவ்வாறு பகிர்ந்துகொள்ளலாம் என்பதை ஆலோசகர்கள் மதிப்பீடு செய்வர். உள்கட்டமைப்பு பயன்பாட்டிற்கான விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை வகுக்க உதவுவர். நிறுவனக் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதோடு, அடுத்தகட்ட ஒப்புதலுக்கு தேவையான அமைச்சரவைக் குறிப்பைத் தயாரிக்கவும், இவர்கள் உதவுவகர்.