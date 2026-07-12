நிதி நிர்வாகத்தை கவனிக்க அயோத்தி ராமர் கோவிலுக்கு விரைவில் சி.இ.ஓ., நியமனம்
நிதி நிர்வாகத்தை கவனிக்க அயோத்தி ராமர் கோவிலுக்கு விரைவில் சி.இ.ஓ., நியமனம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:38 PM
அயோத்தி: அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், நிதி நிர்வாகத்தை திறம்பட மேற்கொள்ள, முதன்முறையாக சி.இ.ஓ., எனப்படும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி நியமிக்கப்பட உள்ளார்.
உத்தர பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு அயோத்தியில் உள்ள ராமர் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் வழங்கிய காணிக்கை மற்றும் நன்கொடைகளில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக புகார் எழுந்த நிலையில், இது தொடர்பாக எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதனால் கோவில் நிர்வாக விவகாரத்தில் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில், கோவில் நிதி நிர்வாகத்தை திறம்பட மேற்கொள்ள, முதன்முறையாக ராமர் கோவிலுக்கு சி.இ.ஓ., நியமிக்கப்படவுள்ளார். இது குறித்து, ராமர் கோவில் கட்டுமான குழு தலைவர் நிருபேந்திர மிஸ்ரா கூறியதாவது: ராமர் கோவிலுக்கு புதிதாக நியமிக்கப்படவுள்ள சி.இ.ஓ., நிதி விவகாரங்களை கவனித்துக் கொள்வார். அவரது நியமனத்தில் அரசு தரப்பில் இருந்து எந்தவொரு தலையீடும் இருக்காது.
கோவில் அறக்கட்டளையே அவரது பொறுப்புகள், அதிகார வரம்புகளை தீர்மானிக்கும். பக்தர்களின் நம்பிக்கையை காப்பாற்றுவதும், அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை செய்து தருவதும் தான், சி.இ.ஓ.,வின் முக்கிய பணி. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.சி.இ.ஓ., பதவிக்கு தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்து பரிந்துரைக்க, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பிரமோத் கோஹ்லி தலைமையில் மூவர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.