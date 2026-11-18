‘ஆயுஷ்மான் பாரத்’: அரசு மருத்துவமனை சிகிச்சை தொகுப்புகளின் எண்ணிக்கை 23ல் இருந்து 112 ஆக உயர்வு?
‘ஆயுஷ்மான் பாரத்’: அரசு மருத்துவமனை சிகிச்சை தொகுப்புகளின் எண்ணிக்கை 23ல் இருந்து 112 ஆக உயர்வு?
ADDED : நவ 18, 2026 09:56 PM
புதுடில்லி: ‘ஆயுஷ்மான் பாரத்’ மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில், அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு என்று பிரத்யேகமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள சிகிச்சை தொகுப்புகளின் எண்ணிக்கையை, தற்போதைய, 23ல் இருந்து, 112 ஆக அதிகரிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டு உள்ளது.
மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் காப்பீட்டு திட்டத்தில், 2019 முதல், மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் மருத்துவம், மனநலம் ஆகிய பிரிவுகளில், 23 சிகிச்சை தொகுப்புகள் அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு மட்டும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. சில மாநிலங்கள் தங்களின் மருத்துவ வசதிகளுக்கு ஏற்ப கூடுதல் சிகிச்சை தொகுப்புகளையும் ஒதுக்கி உள்ளன.
இந்நிலையில், தேசிய சுகாதார ஆணையத்தின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள சிகிச்சை தொகுப்புகளின் எண்ணிக்கையை, 23ல் இருந்து, 112 ஆக அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். அரசு மருத்துவமனைகளில், குறிப்பாக, சமூக சுகாதார மையங்கள் மற்றும் கோட்ட அளவிலான மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய பொதுவான நோய்களுக்கு இந்த விரிவாக்கத்தில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட உள்ளது.
இதன் மூலம், பயனாளிகள் தங்கள் வீடுகளுக்கு அருகிலேயே சிகிச்சை பெறுவதுடன், அரசு மருத்துவமனைகளின் கட்டமைப்பு வசதிகளும் மேம்படும். ரத்தசோகை, தீவிர உயர் ரத்த அழுத்தம், கடுமையான மூச்சுக்குழாய் அழற்சி, வயிற்றுப்போக்கு, வயிற்றுக்குடல் அழற்சி, சிறுநீர் பாதை தொற்று, சிறுநீரக கல் வலி, நீரிழிவு நோயால் ஏற்படும் சில பாதிப்புகளுக்கு சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட உள்ளன.
மேலும், கருப்பை அகற்றும் அறுவை சிகிச்சை, விரைப்பை நீர்க்கட்டி, மூலநோய், நீர்க்கட்டிகள், கொழுப்புக் கட்டிகளுக்கான சிகிச்சைகளும் அளிக்கப்பட உள்ளன.
முன்மொழியப்பட்டுள்ள, 112 சிகிச்சை தொகுப்புகளை ஆய்வு செய்து, வரும் 25-க்குள் பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்கும்படி மாநிலங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. அவற்றிடம் இருந்து பெறப்படும் கருத்துகளை பரிசீலித்த பின், புதிய நடைமுறை டிச., 1- முதல் அமலுக்கு வரும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.