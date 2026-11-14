அதிக ஒலி எழுப்பி டி.ஜே.,வால் பச்சிளம் குழந்தை பரிதாப பலி
அதிக ஒலி எழுப்பி டி.ஜே.,வால் பச்சிளம் குழந்தை பரிதாப பலி
UPDATED : நவ 14, 2026 09:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:48 PM
லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் சிலை கரைப்பு ஊர்வலத்தின்போது ‘டி.ஜே.,’ எனப்படும், பாடல்களை ஒலிபரப்பும் நிகழ்வில், அதிக ஒலி எழுப்பியதால், அருகே வீட்டில் துாங்கிக்கொண்டிருந்த 20 நாள் பச்சிளம் பெண் குழந்தை உயிரிழந்தது.
உத்தர பிரதேசத்தில் பல்லியா மாவட்டத்தின் முடியாரி பகுதியில் சிலை கரைப்பு ஊர்வலம் நடந்தது. அப்போது, வாகனத்தில் வந்த டி.ஜே., குழுவினர் அதிக சத்தத்துடன் பாடல்களை ஒலிபரப்பியபடி ஒரு வீட்டின் முன் நின்றனர். அங்கு, பிறந்து 20 நாட்களே ஆன பெண் குழந்தை துாங்கி கொண்டிருந்தததால் வாகனத்தை நகர்த்தும்படியும், இசையின் ஒலியை குறைக்கும்படியும் குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
ஆனால், டி.ஜே., குழு அதைப் பொருட்படுத்தவில்லை. ஒரு கட்டத்தில், அக்குழந்தையின் இதயதுடிப்பு நின்று, மயங்கிய நிலைக்கு சென்றதால் அதிர்ச்சி அடைந்த அக்குடும்பத்தினர், உடனே மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு டாக்டர்கள் பரிசோதித்ததில், அக்குழந்தை ஏற்கனவே இறந்ததாக தெரிவித்தனர்.
இதைத்தொடர்ந்து, குழந்தையின் இறப்புக்கு காரணமான டி.ஜே., குழுவினர் மீது பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். இதன்படி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, டி.ஜே., குழுவினரின் மின்னணு சாதனங்களை பறிமுதல் செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதற்கிடையே, குழந்தையின் உடலை, பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி உள்ளனர். அதன் முடிவுகள் தெரிந்தபின் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.