மக்களின் உணர்வை வைத்து ஜாமின் குறித்து முடிவெடுக்க முடியாது:கேரள ஐகோர்ட் கருத்து
மக்களின் உணர்வை வைத்து ஜாமின் குறித்து முடிவெடுக்க முடியாது:கேரள ஐகோர்ட் கருத்து
ADDED : நவ 06, 2026 06:53 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:53 PM
திருவனந்தபுரம்:
கேரள மாநிலம் நெடும்பச்சேரியில் அக்டோபர் 11ம் அசுர வேகத்தில் வந்த மினி கூப்பர் கார் மோதியது. இதில் 3 மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர். விபத்தை ஏற்படுத்திய சுஹைல் சஜீவ்(19) கைதானார். அவர் மதுபோதையில் இருந்தது உறுதியானது. அவர் உட்பட காரில் இருந்த நினவ், ஜோயல் ஆன்டோ, அமின் ஷா ஆகியோரும் கைதானார்கள். அவர்கள் ஜாமின் கேட்டு கேரள உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க பொது மக்கள் வலியுறுத்தினர்.
இதனை விசாரித்த நீதிபதி கவுசர் எடப்பாகத் '' நினவ், ஜோயல் ஆன்டோ, அமின் ஷா ஆகியோருக்கு உடனடியாக ஜாமின் வழங்கப்படுகிறது. சுஹைல் சஜீவை 10 நாட்களுக்கு பிறகு ஜாமினில் விடுவிக்க வேண்டும். மக்களின் உணர்வுக்கு ஏற்ப நீதிமன்றம் முடிவு எடுக்க முடியாது. சட்டம் மற்றும் நடைமுறைகளின்படியே எடுக்கப்படும்,'' எனக்கூறினார்.