மியான்மரில் ஆயுத பயிற்சி அளித்த 7 வெளிநாட்டினருக்கு ஜாமின் நீட்டிப்பு
மியான்மரில் ஆயுத பயிற்சி அளித்த 7 வெளிநாட்டினருக்கு ஜாமின் நீட்டிப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:26 PM
புதுடில்லி: மியான்மரில், ஆயுத இனக்குழுக்களுக்கு, ‘ட்ரோன்’ பயிற்சி அளித்ததாக அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த மேத்யூ ஆரோன் வாண்டைக், உக்ரைனைச் சேர்ந்த ஆறு பேர் என மொத்தம் ஏழு பேருக்கு அளித்த ஜாமின் உத்தரவை, அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 24ம் தேதி வரை டில்லி நீதிமன்றம் நீட்டித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
வடகிழக்கு மாநிலமான மிசோரமிற்கு, அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த மேத்யூ ஆரோன் வாண்டைக், உக்ரைனைச் சேர்ந்த ஆறு பேர் முறையான அனுமதியின்றி நுழைந்து, அங்கிருந்து நம் அண்டை நாடான மியான்மருக்கு சட்டவிரோதமாக சென்றனர். அங்கிருந்த ஆயுத இனக்குழுக்களுக்கு ட்ரோன் இயக்கம் போன்ற போர் பயிற்சிகளை வழங்கியதாக இவர்கள் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.
இந்த வழக்கை, என்.ஐ.ஏ., எனப்படும் தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில், கடந்த மார்ச் மாதம் ஏழு பேரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது. இதுதொடர்பான வழக்கை, டில்லி ரோஸ் அவென்யூவில் உள்ள என்.ஐ.ஏ., சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி பிரசாந்த் சர்மா விசாரித்து வருகிறார்.
இதற்கிடையே, கைதான ஏழு பேரும் தங்களுக்கு ஜாமின் அளிக்கக்கோரி மனுத்தாக்கல் செய்தனர். கடந்த செப்டம்பரில், இவ்வழக்கில் முதல் குற்றப்பத்திரிகையை என்.ஐ.ஏ., அதிகாரிகள் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தனர். இதில், ‘உபா’ எனப்படும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டப்பிரிவுகள் சேர்க்கப்படாததை சுட்டிக்காட்டி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஏழு பேருக்கும் நீதிமன்றம் சமீபத்தில் ஜாமின் அளித்தது. இதன்படி, அவர்கள் தங்கள் நாட்டிற்கு புறப்பட்டு சென்றனர்.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கு, நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது என்.ஐ.ஏ., தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ராகுல் தியாகி, “இந்த வழக்கின் பல்வேறு அம்சங்களை மேலும் தீவிரமாக விசாரிக்க கூடுதல் அவகாசம் தேவைப்படுகிறது” என வாதிட்டார்.
இதை ஏற்ற நீதிபதி பிரசாந்த் சர்மா பிறப்பித்த உத்தரவில், “என்.ஐ.ஏ., அமைப்பின் கோரிக்கையை இந்த நீதிமன்றம் ஏற்கிறது. விசாரணைக்கு ஆஜரான ஏழு பேரின் ஒரு மாத ஜாமின் அவகாசம் நிறைவடைந்ததால், அடுத்த ஆண்டு பிப்., 24ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது,” என்றார்.