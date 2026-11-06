பொதுமக்கள் உணர்வுகளின் அடிப்படையில் ஜாமின் மனு மீது முடிவெடுக்க முடியாது: கார் விபத்து வழக்கில் கேரள ஐகோர்ட் கருத்து
பொதுமக்கள் உணர்வுகளின் அடிப்படையில் ஜாமின் மனு மீது முடிவெடுக்க முடியாது: கார் விபத்து வழக்கில் கேரள ஐகோர்ட் கருத்து
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:56 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM ADDED : நவ 06, 2026 06:56 PM
திருவனந்தபுரம்: கார் விபத்தில் மூன்று இளைஞர்கள் பலியான வழக்கில், குற்றவாளிகளுக்கு ஜாமின் வழங்கிய கேரள உயர் நீதிமன்றம், ‘பொதுமக்களின் உணர்வுகளின் அடிப்படையில் ஜாமின் மனு மீது முடிவெடுக்க முடியாது’ என, தெரிவித்துள்ளது.
கேரளாவின் எர்ணாகுளம் மாவட்டம் கொச்சி அருகே நெடும்பசேரியில் இரு பெண் மற்றும் ஒரு ஆண் என மூன்று இளைஞர்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றனர். அப்போது, அந்த வழியாக அதிவேகமாக வந்த, ‘மினி கூப்பர்’ கார் இரு சக்கர வாகனம் மீது மோதியது. இதில், மூவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
விசாரணையில், காரை மதுபோதையில் அதிவேகமாக இயக்கி விபத்தை ஏற்படுத்தியது, தொழிலதிபரின் மகன் சுஹைல் சஜீவ், 19, என தெரியவந்தது. அவரை பொதுமக்கள் மடக்கி பிடித்தபோது, ‘இது, விமான நிலைய சாலை; அதிவேகமாக செல்வது என்ன தவறு? இந்த வழக்கை என் தந்தை பார்த்துக் கொள்வார்’ என, சஜீவ் கூறினார்.
அவரின் இந்த ஆணவ பேச்சு, பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. விபத்தை ஏற்படுத்தி மூன்று பேரை கொன்ற பின்னும், திமிராக நடந்து கொள்ளும் சஜீவுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தினர். விபத்தில் சிக்கிய, ‘மினி கூப்பர்’ காரை தயாரித்த பி.எம்.டபிள்யூ., நிறுவனம் நடத்திய தொழில்நுட்ப ஆய்வில், விபத்துக்கு 5 வினாடிகளுக்கு முன், கார், மணிக்கு 162 கி.மீ., வேகத்தில் சென்றது உறுதியானது.
இந்த வழக்கில், சஜீவ் அவரது நண்பர்களான நினவ், ஜோயல் ஆன்டோ, அமீன் ஷா ஆகிய நால்வரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இந்த வழக்கில், சஜீவ் குடிபோதையில் இருந்ததை போலீசார் பதிவு செய்யவில்லை என்றும், அவர்கள் குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக சர்ச்சை எழுந்தது. இதற்கிடையே, கைதான நால்வரும் ஜாமின் வழங்கக் கோரி கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.
இந்த மனு, நீதிபதி கவுசர் எடபகத் முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்த வழக்கில் பொதுமக்களின் உணர்வுகள் அதிகமாக இருந்தாலும், ஜாமின் குறித்து அவற்றின் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் முடிவெடுக்க முடியாது. சட்டம் மற்றும் நடைமுறைகளின்படியே முடிவுகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். இந்த வழக்கில் நினவ், ஜோயல் ஆன்டோ, அமீன் ஷா ஆகியோர் உடனடியாக ஜாமினில் விடுவிக்கப்படலாம். மதுபோதையில் காரை இயக்கிய முக்கிய குற்றவாளியான சஜீவ் மட்டும், 10 நாட்களுக்கு பின் ஜாமினில் விடுவிக்கப்படுவார்.
இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.