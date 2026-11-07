காற்று மாசைக் கட்டுப்படுத்த வாகனங்களுக்கு தடை விதிப்பது பழைய முறை: உச்ச நீதிமன்றம்
காற்று மாசைக் கட்டுப்படுத்த வாகனங்களுக்கு தடை விதிப்பது பழைய முறை: உச்ச நீதிமன்றம்
ADDED : நவ 07, 2026 03:32 AM
ADDED : நவ 07, 2026 03:32 AM
புதுடில்லி: 'டில்லி காற்று மாசைக் கட்டுப்படுத்த வாகனப் போக்குவரத்து மற்றும் கட்டுமானப் பணிகளுக்கு தடை விதிப்பது போன்றவை பழைய, தோல்வி அடைந்த வழிமுறைகள்' என, உச்ச நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது.
டில்லியில் வழக்கமாக காற்று மாசு அதிகரித்திருந்தாலும், குளிர்காலத்தில் அது மேலும் மோசமடைகிறது. தீபாவளி பண்டிகை சமயங்களில் பட்டாசுகள் வெடிப்பதால், அதன் தரக் குறியீடு உச்சத்தை எட்டுகிறது. டில்லியில் தற்போது, காற்றின் தரக் குறியிடு 400க்கும் மேல் அதிகரித்து மிகவும் மோசமான நிலையை எட்டியுள்ளது.
இந்நிலையில், மாசுக் கட்டுப்பாடு தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரிக்கிறது. இந்த வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
தீபாவளி பண்டிகை கால மாசுக்கு ஏழை எளிய மக்களை குற்றஞ்சாட்டக்கூடாது. ஏழை மக்கள் மாசு உருவாக்குவதில்லை. அவர்கள்தான், அதன் மோசமான பாதிப்புகளை எதிர்கொள்கின்றனர். ஆடம்பரமான பெரிய கார்களை பயன்படுத்துபவர்களும், வசதி படைத்தவர்களுமே காற்று மாசுக்கு முக்கிய காரணம்.
தீபாவளி பண்டிகையின் போது, ஆடம்பரமான மற்றும் விலையுயர்ந்த பரிசுப் பொருட்களை பரிமாறிக் கொள்ளும் கலாசாரம் தற்போதைய சமூகத்தில் கவுரவ சின்னமாக மாறியுள்ளது. இதனால், டில்லிக்குள் வாகனப் போக்குவரத்து மற்றும் புகை உமிழ்வு பெருமளவு அதிகரிக்கிறது. தீபாவளியின் போது, பட்டாசுகளை தவிர்த்து, பாரம்பரிய முறையில் அகல் விளக்குகளை ஏற்றுவது போன்ற பழக்கங்களுக்கு மக்கள் திரும்ப வேண்டும்.
காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த வாகனங்களுக்கு தடை விதிப்பதும், கட்டுமானப் பணிகளுக்கு தடை விதிப்பதும், பழைய மற்றும் தோல்வியடைந்த நடைமுறை; இவை தற்காலிகமானதும் கூட. இதற்கு மாற்றாக நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டியது அவசியம்.
இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டது.
மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் நிர்வாக குறைபாடுகளை களைந்து, சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி டில்லி மக்களுக்கு சுவாசிக்கும் உரிமையை உறுதி செய்வதே இந்த வழக்கின் நோக்கம் எனக் கூறிய நீதிபதிகள், விசாரணையை வரும் 16ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.