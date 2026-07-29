பரோடா வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் தகவல்கள் கசிவு: வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி
பரோடா வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் தகவல்கள் கசிவு: வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:30 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:30 PM
மும்பை: பரோடா வங்கியின் 1 டெராபைட் அளவிலான முக்கிய தகவல்கள், டார்க் வெப்பில் கசிந்துள்ளது, வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
டிரிபிள்எக்ஸ் என்ற சைபர் கிரிமினல் குழுவினர் இந்த தகவல்களை கடந்த 24ம் தேதி வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த தகவலை வெளியிட்டு வங்கியிடம் பணம்பறிக்க அந்த குழுவினர் முயற்சி செய்யவில்லை. மாறாக, பலவீனமான கடவுச்சொல் மற்றும்பாதுகாப்பு குறைபாடுகளுக்காக அந்த வங்கியை தண்டிப்பதற்காக இதனை செய்ததாக தெரிவித்துள்ளது.
இணையத்தில் கசிந்த தகவல்களில் வாடிக்கையாளர்களின் சேமிப்பு கணக்கு ஆவணங்கள், கடன் விண்ணப்பங்கள், ஆதார் அட்டையின் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகி உள்ளன.இது குறித்து பயனர் ஒருவர் சமூக வலைதளங்களில் வெளியான பின்னரே, இது மற்றவர்களின் கவனத்திற்கு வந்தது.
இது பரோடா வங்கி வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: ஊழியர் ஒருவரின் இமெயில் வாயிலாக இந்த கசிவு நிகழ்த்தப்பட்டு உள்ளது. வங்கியின் முக்கிய அமைப்புகள் எதிலும்பிரச்னை இல்லை. பாதுகாப்பாக உள்ளது. இது குறித்து விசாரணை நடந்து வருகிறது எனத் தெரிவித்துள்ளது.