டிஜிட்டல் மோசடியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வங்கிகள் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்: சுப்ரீம் கோர்ட்
டிஜிட்டல் மோசடியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வங்கிகள் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்: சுப்ரீம் கோர்ட்
UPDATED : அக் 29, 2026 06:04 PM
ADDED : அக் 29, 2026 04:46 PM
UPDATED : அக் 29, 2026 06:04 PM ADDED : அக் 29, 2026 04:46 PM
புதுடில்லி: டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் மற்றும் டிஜிட்டல் கைது குறித்து விவகாரத்தை சுப்ரீம் கோர்ட் தாமாக முன்வந்து விசாரிக்கிறது.
இன்று தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், ஜாய்மால்யா பக்ஷி, மோகனா விசாரித்தனர்.
நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு: வங்கிகளின் கவனக்குறைவு காரணமாகவே டிஜிட்டல் கைது மற்றும் இணைய மோசடி நடந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இழந்த தொகையில் குறையாத வகையில் தகுந்த இழப்பீடு வழங்கி அவர்களுக்கு ஈடு செய்ய வேண்டும் என ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.
சூர்யகாந்த் கூறுகையில்,'' இவையெல்லாம் மிகவும் நுட்பமான விஷயங்கள். வங்கிகளுக்கு தண்டனை உத்தரவு பிறப்பிக்காவிட்டால் அவை ஒரு போதும் திருந்தாது. டிஜிட்டல் கைது மோசடியில் கோடிக்கணக்கில் பணம் இழக்கப்படுகிறது. ஆனால், இன்னும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க முடியவில்லை. கணக்குகளை ஏன் வங்கிகள் வகைப்படுத்தக்கூடாது? நீண்டகாலம் வங்கியில் பணத்தை சேமித்து வைத்து இருக்கும் தனிநபர்களின் கணக்குகளை வங்கிகள் தணிக்கைசெய்யலாம். இதற்காக ஏஐ பயன்படுத்தலாம். ஆர்டிஜிஎஸ் முறையில் அதிகளவு பணத்தை ஒருவர் திடிரென மாற்ற முயற்சித்தால்,அதில் வங்கிகள் ஏன் தலையிடக்கூடாது.டிஜிட்டல் கைது மோசடியாளர்களால் பாதி்கப்படும் அபாயத்தில் உள்ள வாடிக்கையாளர்கள் அதிகளவு பணத்தை மாற்றினால் உடனடியாக அருகில்உள்ள போலீஸ் ஸ்டேசன்களுக்கு தானாக எச்சரிக்கும் வகையில் தொழில்நுட்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றார்.
டிஜிட்டல் கைது குறித்த விவகாரத்தில் தாமாக முன்வந்து விசாரிக்கும் நடவடிக்கைகளில் வாட்ஸாப் நிறுவனம் இணைய சுப்ரீம் கோர்ட் அனுமதி வழங்கியது.
வாட்ஸாப் அளித்த விளக்கத்தில்,'' இந்தாண்டு மட்டும், சந்தேகத்திற்கு இடமான 9,400 கணக்குகளை முடக்கி உள்ளோம்,'' எனத் தெரிவித்துள்ளது.