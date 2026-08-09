விமானங்களை காவு வாங்கும் பாராமதி விமானநிலையம்; அஜித் பவார் சம்பவத்தை தொடர்ந்து மற்றொரு விபத்து
விமானங்களை காவு வாங்கும் பாராமதி விமானநிலையம்; அஜித் பவார் சம்பவத்தை தொடர்ந்து மற்றொரு விபத்து
UPDATED : ஆக 09, 2026 06:08 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 04:37 PM
UPDATED : ஆக 09, 2026 06:08 PM ADDED : ஆக 09, 2026 04:37 PM
புனே: மஹாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் அஜித் பவார் விமானம் விபத்துக்குள்ளான, பாராமதி விமான நிலையத்தில், மற்றொரு விமானம் விபத்துக்குள்ளானது. இதில், விமானி உள்பட இருவர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர்தப்பினார்.
புனே மாவட்டத்தில் உள்ள பாராமதி ஓடுதளத்திற்கு அருகே இன்று நண்பகல் 12.30 மணியளவில், கார்வர் ஏவியேஷன் என்ற தனியார் நிறுவனம் ஒன்றிற்கு சொந்தமான 'செஸ்னா 172' எனும் பயிற்சி விமானம் அவசரமாகத் தரையிறங்கும்போது விபத்துக்குள்ளானது. இதில், விமானத்தில் இருந்த இருவருக்கும் பெரிய அளவிலான காயங்கள் எதுவும் ஏற்படவில்லை.
விமான விபத்துக்கு தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமா? அல்லது வேறு ஏதேனும் பிரச்னையா? என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருவதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதே பாராமதி ஓடுதளத்தில் கடந்த ஜனவரி மாதம், மகாராஷ்டிர துணை முதல்வர் அஜித் பவார் சென்ற விமானம் தரையிறங்க முயன்ற போது விபத்துக்குள்ளானது. இதில் அஜித் பவார் உட்பட அவரது பாதுகாப்பு அதிகாரி, உதவியாளர் மற்றும் இரு விமானிகள் என 5 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
இதைத்தொடர்ந்து, கடந்த மே 13ம் தேதி 'ரெட்பேர்ட் பிளைட் டிரைனிங் அகாடமி' நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான மற்றொரு பயிற்சி விமானம் பாராமதி ஓடுதளத்திற்கு அருகில் விபத்துக்குள்ளானது குறிப்பிடத்தக்கது.
லேசர் ஒளியால் இடையூறு
மலேஷியன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான விமானம் ஒன்று 159 பயணிகளுடன் நேற்று ( ஆக.,08) இரவு கோல்கட்டாவுக்கு வந்தது. கோல்கட்டா விமான நிலையத்தின் ஓடுபாதையில் இருந்து 8 நாட்டிகல் மைல் தொலைவில் வந்த விமானம் போது காக்பிட்நோக்கி லேசர் ஒளி வந்தது.இதனால், விமானிக்கு ஓடுபாதை தெளிவாக தெரியவில்லை. இதனையடுத்து வானில் 3 முறை வட்டமடித்தது. பிறகு இரவு 11:25 மணியளவில் விமானம் பாதுகாப்பாக தரையிறக்கப்பட்டது. பயணிகள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக விமானத்தில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்டனர்.இது தொடர்பாக போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விமான நிலையம் பகுதியில் லேசர் ஒளி பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் தடையை மீறி சிலர் லேசர் ஒளியை பயன்படுத்தி வருவதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.