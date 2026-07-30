உணவு வினியோக செயலிகளுக்கு ஆக.,15 முதல் தடை: பெங்களூரு ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் எச்சரிக்கை
உணவு வினியோக செயலிகளுக்கு ஆக.,15 முதல் தடை: பெங்களூரு ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் எச்சரிக்கை
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 08:56 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:53 PM
பெங்களூரு: 'உணவு வினியோக செயலிகளான, 'ஸ்விக்கி, சொமோட்டோ' நிறுவனங்கள், அங்கீகரிக்கப்படாத சலுகைகள், அதிக கமிஷன் உட்பட பல்வேறு பிரச்னைகளை ஆக., 15க்குள் தீர்க்கா விட்டால், இவ்விரு சேவைகளும் புறக்கணிக்கப்படும்' என, பெங்களூரு ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரு ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் அவசரக் கூட்டம், அதன் தலைவர் ராவ் தலைமையில் நடந்தது. இதில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள்:
ஹோட்டல் உரிமையாளர்களுக்கு தெரியாமல், 'ஸ்விக்கி, சொமோட்டோ' செயலிகள், மிகப்பெரிய சலுகைகள் அறிவிக்கின்றன. உதாரணமாக, வாடிக்கையாளர்களுக்கு, 'ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம்' என்ற சலுகை வழங்கப்படுகிறது.
ஆனால், ஒரு உணவுக்கான கட்டணத்தை மட்டுமே ஹோட்டல்களுக்கு இந்நிறுவனங்கள் செலுத்துகின்றன. இலவசமாக வழங்கப்படும் மற்றொரு உணவுக்கான தொகை, ஹோட்டல் உரிமையாளர்களுக்கு கிடைக்காததால் நஷ்டம் ஏற்படுகிறது.
வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்டர் செய்த உணவுகள், 'டெலிவரி' செய்யும் நபருக்கு சென்றடைந்த பின்னரும், அந்த ஆர்டரை ரத்து செய்கின்றனர். இவ்வாறு ரத்து செய்யப்படும் உணவுகள், ஹோட்டலுக்கும் திரும்புவதில்லை. மாறாக, டெலிவரி நபர்களே சாப்பிட்டு விடுகின்றனர்.
தரமான உணவு வழங்க, நாங்கள் கடுமையாக உழைத்தபோதும், பில் தொகையில், 25 முதல் 30 சதவீதம் வரை கமிஷனாக பெறுகின்றனர். மேலும், செயலியில் ஹோட்டல் விளம்பரம் என்ற பெயரில், ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் மீது தேவையற்ற விளம்பர செலவுகளை வலுக்கட்டாயமாக திணிக்கின்றனர். அதுபோன்று, ஹோட்டல்களுக்கு பணம் செலுத்துவதிலும் தாமதம் செய்கின்றனர்.
ஆன்லைன் உணவு ஆர்டர்கள், நுகர்வோருக்கும் பெரும் செலவை ஏற்படுத்துவதோடு, ஹோட்டல் உரிமையாளர்களுக்கும் பெரும் நஷ்டத்தை உண்டாக்குகின்றன. அரசும், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளும் உடனடியாக தலையிட்டு, இந்த சுரண்டலை தடுக்க வேண்டும்.
'ஸ்விக்கி, சொமோட்டோ' நிறுவனங்கள் தங்கள் விதிகளை திருத்தி கொள்ளாவிட்டால், ஆக., 15ம் தேதிக்கு பின் பெங்களூரு முழுதும் இவ்விரு நிறுவனங்களுக்கும் உணவு வினியோகிப்பதை முற்றிலுமாக நிறுத்த உள்ளோம்.
இவ்வாறு கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது.