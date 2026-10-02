பெங்களூரு-மும்பை வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர்: இந்த மாதம் துவங்குகிறது. இந்தியாவின் 2வது படுக்கை வசதி கொண்ட ரயில்
பெங்களூரு-மும்பை வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர்: இந்த மாதம் துவங்குகிறது. இந்தியாவின் 2வது படுக்கை வசதி கொண்ட ரயில்
ADDED : அக் 02, 2026 06:19 PM
ADDED : அக் 02, 2026 06:19 PM
பெங்களூரு: பல தாமதங்களுக்குப் பிறகு, பெங்களூரு-மும்பை இடையே வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் சேவையை ரயில்வே வாரியம் விரைவில் அறிவிக்க உள்ளது. இந்த மாத இறுதியில் இந்த சேவை கொடியசைத்துத் துவங்கி வைக்கப்படும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன
கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரு, மஹாராஷ்டிரா தலைநகர் மும்பையை இணைக்கும் வகையில், தினமும் உதயன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயிலின் பயண நேரம், 24 மணி நேரமாக உள்ளது. கடந்த பிப்ரவரி 16ம் தேதி, மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், 'மும்பை - பெங்களூரு இடையில் படுக்கை வசதியுடன் கூடிய வந்தே பாரத் ரயில் இயக்கப்படும்' என அறிவித்தார்.அறிவிப்பு வெளியாகி எட்டு மாதங்கள் ஆகியும், ரயில் இயக்குவது தொடர்பான எந்த அறிகுறியும் தென்படாமல் இருந்தது.
இந்நிலையில் ரயில் இயக்குவது தொடர்பாக இன்று அறிவிப்பு வெளியாகின. அதாவது மும்பை - பெங்களூரு வந்தே பாரத் ரயிலுக்கு வண்டி எண்களாக 27651/27652 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அனந்த்பூர், குண்டக்கல், ராய்ச்சூர், கலபுரகி, சோலாபூர், புனே, கல்யாண் ஆகிய நிலையங்களில் ரயில் நின்று செல்லும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெங்களூரில் இருந்து திங்கட்கிழமை தவிர மற்ற ஆறு நாட்களும், மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து, செவ்வாய் கிழமை தவிர வாரத்தில், ஆறு நாட்களும் ரயில் இயங்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் பயண நேரம் 16 மணி நேரமாக இருக்கும்.இந்த மாதம் இறுதியில் அல்லது வரும் அக்டோபர் 11க்குள் , ரயில் சேவை துவங்க வாய்ப்பு உள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.