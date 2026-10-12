உலகில் அதிக போக்குவரத்து நெரிசல்மிக்க நகரங்கள் பட்டியலில் பெங்களூரு, புனே
உலகில் அதிக போக்குவரத்து நெரிசல்மிக்க நகரங்கள் பட்டியலில் பெங்களூரு, புனே
ADDED : அக் 12, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 12, 2026 07:59 PM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
இந்தியாவில் டில்லி, மும்பை நகரங்களில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல், மோசமான சாலை திட்டமிடல், போதுமான உள்கட்டமைப்பு இல்லாதது ஆகியவை குறித்து சமூக ஊடகங்களில் அடிக்கடி விவாதம் நடக்கும். வாகன ஓட்டிகள் தங்களது கவலைகளையும், புகார்களையும் பதிவிட்டனர்.
ஆனால், டாம் டாம் என்ற நிறுவனம் உலகளவில் போக்குவரத்து நெரிசல் மிக்க நகரங்கள் பட்டியலை வெளியிட்டது. நெரிசலின் அளவை கருத்தில் கொண்டும், போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாத நேரங்களில் ஆகும் பயண நேரத்தை கணக்கில் இந்தப் பட்டியலை வெளியிட்டது.
இதன்படி,
1. மெக்சிகோ சிட்டி( மெக்சிகோ)
2. பெங்களூரு
3. டப்ளின் (அயர்லாந்து)
4. லோட்ஸ்(போலந்து)
5.புனே( மஹாராஷ்டிரா)
6. லூப்ளின்(போலந்து)
7. பொகோட்டா( கொலம்பியா)
8. அரேகிபா(பெரு)
9. லிமா(பெரு)
10. பாங்காக்( தாய்லாந்து)