ஜனநாயகத்திற்கு எதிராகத் தூண்டிவிடும் நபர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்; பாஜ தேசிய தலைவர் நிதின் நபின்
ஜனநாயகத்திற்கு எதிராகத் தூண்டிவிடும் நபர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்; பாஜ தேசிய தலைவர் நிதின் நபின்
ADDED : நவ 15, 2026 04:45 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:45 PM
ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்கரில் நடந்த நிகழ்வில், பாஜ தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் பேசியதாவது: இந்த ஆண்டு தீபாவளியைக் கொண்டாடுவதற்காகப் பிரதமர் பஸ்தார் பகுதிகளுக்கு சென்றதன் மூலம், நக்சலிசம் வேரோடு முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதைத் தெளிவுபடுத்தி
உள்ளார்.
அங்குள்ள வீரர்களுடனும் இணைந்து தீபாவளியைக் கொண்டாடினார். பழங்குடியின சமூகத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் எனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சத்தீஸ்கர் மட்டுமின்றி ஜார்க்கண்ட், ஒடிசா மற்றும் பிற பிராந்தியங்களில் வாழும் மக்களின் மேம்பாட்டிற்காக எங்கள் அரசு தொடர்ந்து பாடுபடும் என்பதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறேன்.
காங்கிரஸ் கட்சி பழங்குடியினரின் ஓட்டுக்களை தனது அரசியல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தியது; பாஜ பழங்குடியின சமூகத்துடன் இணைந்து பணியாற்றுவதுடன், அவர்களுக்குத் தலைமைத்துவப் பொறுப்புகளையும் வழங்கி வருகிறது. புரட்சி, அரசியலமைப்புச் சட்டம் குறித்துப் பேசி, ஜனநாயகத்திற்கு எதிராகத் தூண்டிவிடும் நபர்களிடம் மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
ஆயுதமேந்திய நக்சலைட்டுகள் ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டாலும், சிந்தனை ரீதியிலான நக்சலைட்டுகள் இன்னும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் பல்வேறு அமைப்புகளில் தலைமைப் பொறுப்புகளில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். தங்கள் செயல்பாடுகள் மூலம் திமாகி நக்சலைட்டுகளுக்கு அரசு தகுந்த பாடம் புகட்டும். இவ்வாறு நிதின் நபின் பேசினார்.