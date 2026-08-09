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காஷ்மீரில் துணை முதல்வர் கார் மோதி பீஹார் நபர் உயிரிழப்பு

காஷ்மீரில் துணை முதல்வர் கார் மோதி பீஹார் நபர் உயிரிழப்பு

UPDATED : ஆக 09, 2026 05:14 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 05:00 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 05:14 PM ADDED : ஆக 09, 2026 05:00 PM

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ஜம்மு:ஜம்மு - காஷ்மீரில், துணை முதல்வர் சுரேந்தர் சவுத்ரி பாதுகாப்புக்கு சென்ற கார் மோதியதில், பீஹாரைச் சேர்ந்த தொழிலாளி ஒருவர் உயிரிழந்தார்.

ஜம்மு - காஷ்மீரில் முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா தலைமையில் தேசிய மாநாட்டு கட்சி ஆட்சி நடக்கிறது. இதே கட்சியைச் சேர்ந்த சுரேந்தர் சவுத்ரி துணை முதல்வராக உள்ளார். இந்நிலையில், துணை முதல்வர் சுரேந்தரை, ஜம்மு புறநகர் பகுதியான கங்க்யாலில் உள்ள அவரது வீட்டில் விட்டுவிட்டு, பாதுகாப்புக்கு சென்ற கான்வாயில் இடம்பெற்றிருந்த ஸ்கார்பியோ கார், நேற்று முன்தினம் இரவு திரும்பியது.

அப்போது, சாலையை கடக்க முயன்ற பீஹாரைச் சேர்ந்த கடை ஊழியர் பாரத் கபீர் என்பவர் மீது அந்த கார் மோதியது. இதில் படுகாயம் அடைந்த அவர், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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