8 மாதமாக சம்பளம் இல்லை; அலுவலக வாசலில் பிச்சை எடுத்தார் பெண் அதிகாரி
8 மாதமாக சம்பளம் இல்லை; அலுவலக வாசலில் பிச்சை எடுத்தார் பெண் அதிகாரி
ADDED : நவ 06, 2026 10:51 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:51 AM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
பீஹார் மாநிலம் பக்ஸர் மாவட்டத்தில் பிரம்மபூர் வட்டார அலுவலகத்தில் அல்பிதா சிங் என்ற பெண் கிராம வளர்ச்சி அதிகாரியாக பணியாற்றி வருகிறார். அவர் கடந்த 11 மாதங்களாக பணியாற்றி வருகிறார். 3 மாதங்களுக்கு மட்டும் சம்பளம் வழங்கப்பட்டு உள்ளது. மீதமுள்ள 8 மாதங்களாக சம்பளம் வழங்கப்படாததால், கடுமையான நிதி நெருக்கடிக்கு ஆளாகியுள்ளார்.
தனது எதிர்ப்பைக் காட்டவும், அதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கவும் அவர் கையில் பிச்சைப் பாத்திரத்தை ஏந்தியபடி, தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களாகத் தன் அலுவலகத்தின் முன்பாகவே அமர்ந்து நூதன போராட்டம் நடத்தினார். வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரிக்கும் அவருக்கும் இடையே உள்ள சில நிர்வாக ரீதியான மோதல்களே சம்பளம் நிறுத்தப்பட்டதற்குக் காரணம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி மாவட்ட நிர்வாகம் கவனத்துக்கு சென்றது. எந்த அடிப்படையில், அந்த பெண் அதிகாரியின் சம்பளம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது என்பது குறித்து விளக்கம் அளிக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரிக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. உரிய விதிகளைப் பின்பற்றாமல் யாருடைய சம்பளத்தையும் நிறுத்தக் கூடாது என மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது.