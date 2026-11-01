ஹரியானா ஹோட்டல் அறையில் பீஹார் பெண் உடல் மீட்பு

ADDED : நவ 01, 2026 04:48 PM
பரிதாபாத்: ஹரியானா ஹோட்டல் அறையில் கிடந்த பீஹார் மாநிலத்தை சேர்ந்த பெண் உடல் மீட்கப்பட்டது. அவருடன் தங்கியிருந்த வாலிபரை போலீசார் தேடுகின்றனர்.
பீஹார் மாநிலம் கரக்பூரை சேர்ந்தவர் சாந்தினி,35. சேகர் என்ற வாலிபருடன் ஹரியானா மாநிலம் பரிதாபாத்துக்கு நேற்று முன் தினம் வந்தார். மதுரா சாலையில் உள்ள ஒயோ ஹோட்டலில் இருவரும் அறை எடுத்து தங்கினர். அன்று மதிய உணவு சாப்பிட மட்டும் இருவரும் அறையில் இருந்து வெளியே வந்தனர்.
அன்று இரவு அனைத்து தளங்களையும் சுத்தம் செய்த ஹோட்டல் ஊழியர், பீஹார் ஜோடி தங்கியிருந்த அறைக் கதவு திறந்திருப்பதை பார்த்தார். உள்ளே சென்று பார்த்த போது, கட்டிலில் சாந்தினி இறந்து கிடந்தார்.
தகவல் அறிந்து போலீசார் வந்தனர். நந்தினி உடலை உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
பரிதாபாத் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் உமேஷ் குமார் கூறுகையில், “சாந்தினி உடலில் காயங்கள் எதுவும் இல்லை. இருவரும் தம்பதி எனக்கூறி அறை எடுத்துள்ளனர். உடற்கூறு ஆய்வு அறிக்கை வந்த பிறகே மரணத்துக்கான காரணம் தெரியும். அவருடன் தங்கியிருந்த சேகர் என்பவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்,”என்றார்.