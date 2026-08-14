குளியல் போட்டு காபி குடித்து குத்தாட்டமும் போட்ட பைக் திருடன்; சிசிடிவி காட்சியால் போலீஸ் அதிர்ச்சி
குளியல் போட்டு காபி குடித்து குத்தாட்டமும் போட்ட பைக் திருடன்; சிசிடிவி காட்சியால் போலீஸ் அதிர்ச்சி
ADDED : ஆக 14, 2026 01:08 PM
ADDED : ஆக 14, 2026 01:08 PM
வாரணாசி: உத்தரபிரதேசத்தில் ஷோரூமுக்குள் நுழைந்த திருடன், ஆனந்த குளியல் போட்டு விட்டு, குத்தாட்டம் போட்ட பிறகு, ரூ.4.71 லட்சம் மதிப்பிலான பைக்கை திருடிச் சென்ற சிசிடிவி காட்சிகள் வைரலாகி வருகிறது.
வாரணாசியின் மண்டுவாடி போலீஸ் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள பைக் ஷோரூமுக்குள் நுழைந்த அந்தத் திருடன், சுமார் 4.30 மணிநேரம் அங்கேயே இருந்துள்ளான். அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ரூ.4.71 லட்சம் மதிப்பிலான பைக்கை திருடிச் சென்றுள்ளான். அதற்கு முன்னதாக, அவன் ஷோரூமுக்குள் செய்த செயல் குறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் வைரலாகி வருகிறது.
திருடுவதற்கு முன்பாக, ஷோரூமுக்குள் காபி போட்டு குடித்துள்ளான். அதன்பிறகு, ஆனந்தமாக குளியலைப் போட்ட அந்தத் திருடன், ஷாருக்கான் நடித்த படத்தின் பாடலான 'லுங்கி டான்ஸ்'க்கு குத்தாட்டம் போட்டுள்ளான்.
பைக் திருடு போனது தொடர்பாக ஷோரூம் ஊழியர்கள் சிசிடிவி காட்சிகளை பார்த்தபோது, இது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, போலீஸில் புகார் அளிக்கப்பட்டு, பைக்கை திருடிச் சென்ற திருடன் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதனிடையே, திருடுவதற்கு முன்பாக, குளியலும், குத்தாட்டமும் போட்ட திருடனின் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.