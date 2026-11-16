பில்கிஸ் பானு வழக்கு: 2 குற்றவாளிகள் ஆயுள் தண்டனை நிறுத்தம்: ஜாமினில் விடுவிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு
பில்கிஸ் பானு வழக்கு: 2 குற்றவாளிகள் ஆயுள் தண்டனை நிறுத்தம்: ஜாமினில் விடுவிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு
ADDED : நவ 16, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:51 PM
புதுடில்லி: குஜராத்தில் நடந்த கோத்ரா கலவரத்தின்போது, பில்கிஸ் பானு என்ற பெண் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, அவரது குடும்பத்தினர் ஏழு பேர் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் இரு குற்றவாளிகளின் தண்டனையை உச்ச நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்துள்ளது.
குஜராத் மாநிலம் கோத்ராவில் கடந்த 2002ல் நடந்த மதக்கலவரம் நாடு முழுதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த கலவரத்தின்போது பில்கிஸ் பானு, 21 என்ற பெண் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளானார். அவரது மூன்று வயது மகள் உட்பட குடும்பத்தினர் ஏழு பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டனர்.
இந்த கொடூர கொலை சம்பவம் மற்றும் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய குஜராத் நீதிமன்றம் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 11 பேருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது.
கடந்த 2022ல், 11 குற்றவாளிகளுக்கும் குஜராத் அரசு தண்டனை குறைப்பு வழங்கியதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இவ்வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், கடந்த 2024, ஜன.,8ல், குஜராத் அரசின் தண்டனை குறைப்பு உத்தரவை ரத்து செய்தது.
இந்நிலையில், முக்கிய குற்றவாளிகள் பிபின் சந்திர ஜோஷி, பிரதீப் மோர்தியா இருவரும் தண்டனையை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தனர். உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எம்.எம்.சுந்தரேஷ் மற்றும் வராலே அமர்வில் இம்மனு கடந்த மாதம் 28ல் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில், சட்ட ரீதியாகவும், ஆதாரங்கள் ரீதியாகவும் முடிவு செய்ய வேண்டிய அம்சங்கள் இருக்கின்றன. எனவே, விசாரணை நீதிமன்றம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, இருவரின் ஆயுள் தண்டனையையும் நிறுத்தி வைத்து ஜாமினில் விடுவிக்க உத்தரவிடுகிறோம்.
மேல்முறையீட்டு மனுதாரர்கள் இருவரும் கடந்த 17 ஆண்டுகளாக சிறையில் உள்ளனர். தவிர, ஒருவர் மாற்றுத்திறனாளி என்பதையும் கருத்தில் கொண்டு ஜாமின் வழங்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.