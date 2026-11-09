‘மகிழ்ச்சியின் ஈத்’ என தீபாவளி வாழ்த்து மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு பா.ஜ., கண்டனம்
‘மகிழ்ச்சியின் ஈத்’ என தீபாவளி வாழ்த்து மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு பா.ஜ., கண்டனம்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:54 PM
புதுடில்லி: `ஈத்' எனப்படும் முஸ்லிம்களின் ஈகை திருநாளைக் குறிப்பிடும் வகை யில், தீபாவளி பண்டிகைக்கு ‘மகிழ்ச்சியின் ஈத்’ என, காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே வாழ்த்து தெரிவித்ததற்கு பா.ஜ., கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது-.
தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அதில், ‘தீபாவளி என்பது மகிழ்ச்சியின் ஈத் போன்றது.
விமர்சனம்
நீண்ட நாட்கள் கொண்டாடப்படும் மகிழ்ச்சியான பண்டிகை. இந்திய மக்கள் அனைவரும் கொண்டாடும் மிகப் பெரிய பண்டிகைகளில் தீபாவளியும் ஒன்று. இது, மக்களை ஒன்றிணைக்கிறது; உறவினர்கள், அன்புக்குரியவர்களை சந்திக்க வாய்ப்பளிக்கிறது’ என, தெரிவித்திருந்தார்.
ஈத் என்பது முஸ்லிம் களின் ஈகை திருநாள் என பொருள்படுவதால், கார்கேவின் வாழ்த்துக்கு சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனங்கள் குவிந்தன. ஈத் என்ற சொல் மகிழ்ச்சியை குறிக்கும் என்ற பொதுவான பொருளிலேயே கார்கே அதை பயன்படுத்தி உள்ளதாக காங்கிரசார் கூறினர்.
சமூக நல் லிணக்கத்தையும், பரஸ்பர மரியாதையையும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் அவ்வாறு கூறியதாக தெரிவித்தனர்.
எதிரான கருத்து
ஆனால், கார்கேவின் வாழ்த்துக்கு பா.ஜ., கடும் கண்டனம் தெரி வித்துள்ளது.
அக்கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் கேசவன் கூறுகையில், ‘மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் இந்த விசித்திரமான தீபாவளி வாழ்த்து, காங்கிரஸ் கட்சி தன் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த மத ரீதியிலான திருப்திப்படுத்தும் அரசியலை முன்னெடுக்க, கோடிக்கணக்கான ஹிந்துக்களின் நம்பிக்கையையும், உணர்வுகளையும் புண்படுத்தவோ, அவமதிக்கவோ ஒருபோதும் தயங்காது என்பதை தெளி வாக காட்டுகிறது’ என, தெரிவித்துள்ளார்.
பா.ஜ.,வின் மற்றொரு செய்தி தொடர்பாளர் பிரதீப் பண்டாரி கூறுகையில், ‘தீபாவளி பண்டிகையின் போது கூட காங்கிரஸ் கட்சி ஓட்டு அரசியலை பற்றியே சிந்திக்கிறது. அரசியல் சாசனத்துக்கு எதிரான கருத்துகளை அக்கட்சி தொடர்ந்து கூறி வருகிறது.
‘ காங்கிரசின் வரலாறு இத்தகைய கருத்துகளுக்கு பொருத்தமானதாகவே உள்ளது’ என, விமர்சித்து உள்ளார்.