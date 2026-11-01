என்னை முதல்வர் பதவியில் இருந்து நீக்க காங்கிரசுடன் சேர்ந்து பா.ஜ.,வினர் சதி: ‘மாஜி’ முதல்வர் பைரேன் சிங் குற்றச்சாட்டு
என்னை முதல்வர் பதவியில் இருந்து நீக்க காங்கிரசுடன் சேர்ந்து பா.ஜ.,வினர் சதி: ‘மாஜி’ முதல்வர் பைரேன் சிங் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 01, 2026 03:04 PM
இம்பால்: ‘‘என்னை முதல்வர் பதவியில் இருந்து நீக்க காங்கிரசுடன் கூட்டு சேர்ந்து பா.ஜ., நிர்வாகிகள் சிலர் முயன்றனர்,’’ என, அக்கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மணிப்பூர் முன்னாள் முதல்வர் பைரேன் சிங், 65, குற்றஞ்சாட்டினார்.
வடகிழக்கு மாநிலமான மணிப்பூரில், 2023 மே மாதம், மெய்டி இனத்தவருக்கும், பழங்குடியின மக்களான கூகி இனத்தவருக்கும் இடையே நடந்த மோதலில், 300க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். இதையடுத்து, அப்போது முதல்வராக இருந்த பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த பைரேன் சிங், 2025 பிப்ரவரியில் முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலகினார். தற்போது, பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த யும்னம் கெம்சந்த் சிங் முதல்வராக பதவி வகிக்கிறார்.
இந்நிலையில், முன்னாள் முதல்வர் பைரேன் சிங் அளித்த பேட்டி:
காங்கிரசில் இருந்த நான், அக்கட்சியில் இருந்து விலகி பா.ஜ.,வில் இணைந்து இரு முறை முதல்வரானதை சில பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ.,க்களால் ஏற்க முடியவில்லை. அதனால், காங்கிரசுடன் கூட்டு சேர்ந்து திட்டமிட்டு என்னை முதல்வர் பதவியில் இருந்து ராஜினாமா செய்ய வைத்தனர்.
நான் பதவி விலகியதற்கு பா.ஜ., மேலிடம் காரணமல்ல. இப்போதும் வன்முறை தொடர்கிறது. பல நாகா சகோதரர்கள் இறந்துள்ளனர். இப்போது கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக கிறிஸ்தவர்களே மோதுகின்றனர். என் ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட போதைப்பொருள் ஒழிப்பு, சட்டவிரோத குடியேறிகளை அடையாளம் காணும் பயோமெட்ரிக் பதிவு போன்ற திட்டங்கள் தற்போது தொடரவில்லை. இது, பா.ஜ., மீது மக்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கையை சீர்குலைக்கும். அடுத்த ஆண்டு நடக்க உள்ள சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று, நான் மீண்டும் முதல்வராக வேண்டும் என, மாநில மக்கள் விரும்புகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.