பொய்களை பரப்பும் இண்டி கூட்டணி; ராகுலை விளாசிய பாஜ
பொய்களை பரப்பும் இண்டி கூட்டணி; ராகுலை விளாசிய பாஜ
ADDED : நவ 02, 2026 03:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:51 PM
புதுடில்லி: எஸ்ஐஆர் பணி குறித்து, இண்டி கூட்டணி முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக, பாஜ தேசியத் தலைவர் நிதின் நபின் கடும் பதிலடி கொடுத்தார்.
பீஹாரில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜ தேசிய தலைவர் நிதி நவீன் பேசியதாவது: வாக்காளர்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட பிறகு, எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களான ராகுல் மற்றும் தேஜஸ்வி யாதவ் ஆகியோர் தவறான தகவல்களைப் பரப்புகின்றனர்.
அரசியலமைப்பு நிறுவனங்களைக் கேள்விக்குட்படுத்துகின்றனர். ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக பாஜகவும் அதன் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக் கட்சிகளும் நாடு முழுவதும் வீதிகளில் இறங்கியுள்ளது. அதே வேளையில் எதிர்க்கட்சிகள் தேர்தல் கமிஷன் குறித்து பொய்யான தகவல்களை பரப்பி வருகிறது.
ராகுல், தேஜஸ்வி யாதவ் ஆகியோர் பீஹார் மக்களின் ஆணையை அவமதித்தனர். மக்கள் ஆணையை அவமதிப்பது என்பது பீஹார் மக்களையே அவமதிப்பதற்குச் சமம். வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர்களைச் சேர்ப்பது அல்லது நீக்குவது தொடர்பான கோரிக்கைகளையும் ஆட்சேபனைகளையும் பதிவு செய்ய 60 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. ஆனாலும் இண்டி கூட்டணியினர் பொய்களை பரப்பி வருகின்றனர். எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களைத் தீர்க்கமாகத் தோற்கடிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது.
காங்கிரஸ் கட்சி இன்னமும் பாடம் கற்க மறுத்தால், மக்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பாடம் புகட்டுவார்கள்; அவர்களின் முழுமையான தோல்வியை உறுதிசெய்து, எதிர்காலத்தில் காங்கிரஸ் என்ற பெயரை உச்சரிக்கக் கூட யாரும் மிஞ்சாத நிலையை உருவாக்குவார்கள். 2014-ல் ஏற்பட்ட உங்கள் தோல்வியிலிருந்து நீங்கள் பாடம் கற்றிருந்தால், 2019ல் இத்தகைய தோல்வியை நீங்கள் சந்தித்திருக்க மாட்டீர்கள்.
2019லும், மீண்டும் 2024-லும் நமது வெற்றியானது, ஞானேஷ் குமார் போன்ற எந்தவொரு தனிநபராலும் கொண்டுவரப்படவில்லை; இந்த தேசத்தின் மக்களே நமக்கு வெற்றியை வழங்கினார்கள்.
மக்கள் எங்களை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார்கள்? ஏனென்றால், நாங்கள் வளர்ச்சியை எங்கள் செயல்திட்டமாக ஆக்கினோம். நாங்கள் பொதுநலனை எங்கள் செயல்திட்டமாக ஆக்கினோம். நாங்கள் தேசியப் பாதுகாப்பை எங்கள் செயல்திட்டமா ஆக்கினோம். இவ்வாறு நிதின் நபின் பேசினார்.