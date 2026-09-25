காஷ்மீருக்கு மாநில அந்தஸ்து கோரி தீர்மானம் பா.ஜ.,வினர் அமளியால் சட்டசபை ஒத்திவைப்பு

காஷ்மீருக்கு மாநில அந்தஸ்து கோரி தீர்மானம் பா.ஜ.,வினர் அமளியால் சட்டசபை ஒத்திவைப்பு
காஷ்மீருக்கு மாநில அந்தஸ்து கோரி தீர்மானம் பா.ஜ.,வினர் அமளியால் சட்டசபை ஒத்திவைப்பு
ADDED : செப் 25, 2026 07:13 PM
ஸ்ரீநகர்: யூனியன் பிரதேசமான ஜம்மு – காஷ்மீருக்கு மீண்டும் மாநில அந்தஸ்து வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்தி, முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா சட்டசபையில் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டதால், வரும் 28 வரை சட்டசபை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
ஜம்மு – காஷ்மீருக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்தை, 2019 ஆகஸ்டில் ரத்து செய்த மத்திய பா.ஜ., அரசு, அம்மாநிலத்தை ஜம்மு – காஷ்மீர், லடாக் என, இரு யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரித்தது. சட்டசபையுடன் கூடிய ஜம்மு – காஷ்மீரில், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின், 2024 செப்டம்பரில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில், ஒமர் அப்துல்லாவின் தேசிய மாநாட்டு கட்சி வெற்றி பெற்றது; அவர், முதல்வரானார்.
ஜம்மு – காஷ்மீருக்கு மீண்டும் மாநில அந்தஸ்து வழங்க கோரி, மத்திய அரசை முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். இது தொடர்பாக பல முறை பிரதமர் மோடிக்கும் அவர் கடிதம் எழுதி உள்ளார்.
இந்நிலையில், ஜம்மு – காஷ்மீர் சட்டசபை நேற்று கூடியதும், ஜம்மு – காஷ்மீருக்கு மீண்டும் மாநில அந்தஸ்து வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்தி, முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார்.
அப்போது, அவர் பேசியதாவது:
ஜம்மு – காஷ்மீரில் தொகுதி மறுவரையறை, சட்டசபை தேர்தல் முடிந்த பின், மாநில அந்தஸ்து வழங்குவதாக பார்லி.,யிலும், உச்ச நீதிமன்றத்திலும் உறுதி அளிக்கப்பட்டது. தொகுதி மறுவரையறை முடிந்து, சட்டசபை தேர்தல் நடந்து இரு ஆண்டுகளாகி விட்டது. ஆனால் இதுவரை, வாக்குறுதி அளித்தபடி மாநில அந்தஸ்து வழங்கப்படவில்லை. எனவே, மாநில அந்தஸ்து வழங்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, சட்டசபையில் பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர். தீர்மானத்தின் நகலை கிழித்தெறிந்த எம்.எல்.ஏ.,க்கள், சபாநாயகர் இருக்கையை முற்றுகையிட்டு முழக்கமிட்டனர். அவர்களில் ஒருவர், நாற்காலியை கையில் எடுத்ததால், சட்டசபையில் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, வரும் 28 வரை சபையை ஒத்திவைப்பதாக சபாநாயகர் அப்துல் ரஹீம் ராதர் அறிவித்தார். இதனால், தீர்மானம் மீது எந்த விவாதமும், ஓட்டெடுப்பும் நடக்கவில்லை.