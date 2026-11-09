உ.பி., தேர்தல் பணிகள் விறுவிறு... முதற்கட்டமாக 209 பாஜ வேட்பாளர்கள் பட்டியல் தயார்
உ.பி., தேர்தல் பணிகள் விறுவிறு... முதற்கட்டமாக 209 பாஜ வேட்பாளர்கள் பட்டியல் தயார்
UPDATED : நவ 09, 2026 02:36 PM
ADDED : நவ 09, 2026 02:35 PM
UPDATED : நவ 09, 2026 02:36 PM ADDED : நவ 09, 2026 02:35 PM
லக்னோ: 403 தொகுதிகளைக் கொண்ட உத்தரபிரதேச சட்டசபைக்கு அடுத்தாண்டு பிப்ரவரி அல்லது மார்ச்சில் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. தேர்தலுக்கான அனைத்து பணிகளையும் அரசியல் கட்சிகள் எடுத்து வருகின்றன. குறிப்பாக, பாஜ தொடர்ந்து 3வது முறையாக ஆட்சியைப் பிடிக்கத் தேவையான வியூகங்களை வகுத்து வருகிறது.
இந்தத் தேர்தலில் 300க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளைக் கைப்பற்றி ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் பாஜ தேர்தல் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்காக, வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் ஈடுபட்டனர்.
தற்போது, முதற்கட்டமாக 209 தொகுதிகளுக்கான முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை பாஜ தயார் செய்துள்ளது. இதனை மேலிடத்தின் ஒப்புதலுக்காக டில்லி பாஜ தலைமைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது. இந்த வேட்பாளர் பட்டியலுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்படும் பட்சத்தில், அந்தத் தொகுதி வேட்பாளர்கள் உடனடியாக பிரசாரத்திற்கு செல்ல முடிவு செய்துள்ளனர்.