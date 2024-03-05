சண்டிகர் துணை மேயர் தேர்தலில் பா.ஜ., வெற்றி

ADDED : மார் 05, 2024 12:15 AM
சண்டிகர், சண்டிகர் மாநகராட்சியின் மூத்த துணை மேயர் மற்றும் துணை மேயர் பதவிகளுக்கு நடந்த மறு தேர்தலில், பா.ஜ., வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர்.
பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவின் பொது தலைநகராக சண்டிகர் உள்ளது. இதன் மாநகராட்சி மேயர் தேர்தல் கடந்த ஜன., மாதம் நடந்தது. இதில், 36 கவுன்சிலர்கள் ஓட்டளித்தனர். பா.ஜ.,வுக்கு 16 ஓட்டுகள் கிடைத்தன. காங்., ஆதரவு பெற்ற ஆம் ஆத்மி வேட்பாளருக்கு 20 ஓட்டுகள் கிடைத்தன.
இருப்பினும் ஆம் ஆத்மி வேட்பாளருக்கு கிடைத்த ஓட்டுகளில் எட்டு ஓட்டுகள் செல்லாதவையாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து பா.ஜ., வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றதாக தேர்தல் அதிகாரி அறிவித்தார். இதற்கிடையே, ஆம் ஆத்மியைச் சேர்ந்த மூன்று கவுன்சிலர்கள், பா.ஜ.,வில் இணைந்தனர்.
இந்நிலையில், தேர்தல் அதிகாரியின் முடிவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், தேர்தல் அதிகாரி முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதை கண்டறிந்து, ஆம் ஆத்மியின் குல்தீப் குமாரை மேயராக அறிவித்தது.
சமீபத்தில் அவர் பொறுப்பேற்றார். இந்நிலையில், மாநகராட்சி மூத்த துணை மேயர் மற்றும் துணை மேயர் பதவிகளுக்கு நேற்று மறு தேர்தல் நடந்தது. இதில், ஆம் ஆத்மி - காங்., சார்பில் போட்டியிட்ட குர்ப்ரீத் கபி மற்றும் நிர்மலா தேவி ஆகியோர் தோல்வி அடைந்தனர்.
பா.ஜ., வேட்பாளர்கள் குல்ஜீத் சந்து மூத்த துணை மேயராகவும், ராஜிந்தர் சர்மா துணை மேயராகவும் வெற்றி பெற்றனர்.
மொத்தமுள்ள 36 ஓட்டுகளில் பா.ஜ., வேட்பாளர்களுக்கு 19 ஓட்டுகள் கிடைத்தன.