2 நாட்களில் ரூ.1.35 கோடி உணவுப்பொருட்கள் பறிமுதல்; துக்காராமின் அதிரடி நடவடிக்கை
2 நாட்களில் ரூ.1.35 கோடி உணவுப்பொருட்கள் பறிமுதல்; துக்காராமின் அதிரடி நடவடிக்கை
ADDED : நவ 07, 2026 11:40 AM
ADDED : நவ 07, 2026 11:40 AM
நமது நிருபர்
மஹாராஷ்டிரா உணவு பாதுகாப்பு துறை ஆணையராக பொறுப்பேற்ற முதல் நாளில் இருந்தே துக்காராம் முண்டே பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கையை எடுத்து வருகிறார். தீபாவளியை பண்டிகையை முன்னிட்டு, கூடுதல் கவனம் செலுத்தி உணவகங்களில் ஆய்வு நடத்தி வருகிறார்.
கடந்த நவம்பர் 4,5 ஆகிய இரு நாட்களில் உணவு பாதுகாப்பு துறை ஆணையர் துக்காராம் முண்டே தலைமையில் அதிகாரிகள் குழுவினர் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். பிளிங்கிட் மற்றும் ஜெப்டோ போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் உட்பட 105 உணவு வணிக நிறுவனங்களின் உரிமங்களை தற்காலிகமாக இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டது; மும்பையில் 28 உணவகங்களின் உரிமங்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டன.
ராஜ்தானி பிரியாணி சென்டர் என்ற உணவகத்தின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது. 2 நாள் சோதனையின் போது, விதிகளுக்குப் புறம்பாக வைக்கப்பட்டிருந்த மாவா, கோவா, பன்னீர், நெய், சமையல் எண்ணெய் மற்றும் இனிப்புகள் உட்பட ரூ.1.35 கோடி மதிப்புள்ள 39,485 கிலோ உணவுப் பொருட்கள் அதிகாரிகளால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தடைசெய்யப்பட்ட குட்கா, பான் மசாலா விற்றது தொடர்பாக 3 எப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டு, இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்; ''பொதுமக்களின் ஆரோக்கியத்தில் சமரசம் செய்யும் நிறுவனங்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் தொடரும்; உணவின் தரம் மற்றும் சுகாதாரத்தில் எந்த சமரசம் இருக்க கூடாது'' என உணவு பாதுகாப்பு துறை ஆணையர் துக்காராம் முண்டே தெரிவித்துள்ளார்.