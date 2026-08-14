டில்லி ஐகோர்ட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

ADDED : ஆக 14, 2026 01:41 PM
ADDED : ஆக 14, 2026 01:41 PM
புதுடில்லி: நாளை சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், டில்லி உயர்நீதிமன்றத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சுதந்திர தினத்தையொட்டி, டில்லி முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நிலையில், திடீரென டில்லி உயர் நீதிமன்றத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்துள்ளது. இது தொடர்பாக மர்ம நபரால் அனுப்பப்பட்ட இமெயிலில், 'மதியம் 2.11 மணிக்கு வெடிகுண்டு வெடிக்கும்' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, போலீசாருக்கு அளிக்கப்பட்ட தகவலின் பேரில், வெடிகுண்டு செயலிழப்பு நிபுணர்கள் மோப்ப நாய்கள் மற்றும் வெடிகுண்டு கண்டுபிடிக்கும் கருவிகளுடன், டில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் உள்ள அனைத்து அறைகளிலும் சோதனை நடத்தினர். இருப்பினும், சந்தேகத்திற்கிடமான எந்தப்பொருளும் கிடைக்கவில்லை.
இது குறித்து டில்லி உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் இணைச் செயலாளர் குணால் மல்கோத்ரா கூறுகையில், 'இந்த மிரட்டல் போலியானது. அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன,' என அவர் தெரிவித்தார்.