மும்பை மேயர் ஆபீஸ் நடிகர் அமிதாப் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
மும்பை மேயர் ஆபீஸ் நடிகர் அமிதாப் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
மும்பை: மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையில் உள்ள மேயர் ரிது தாவ்டே அலுவலகம், ஹிந்தி நடிகர் அமிதாப் பச்சன் வீடு உட்பட பல்வேறு இடங்களில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மின்னஞ்சல் மூலம் நேற்று மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.
மஹாராஷ்டிராவின் மும்பை மாநகராட்சி மேயராக பா.ஜ.,வை சேர்ந்த ரிது தாவ்டே உள்ளார். இவரது அலுவலகத்தில், பிற்பகல் 3:11 மணிக்கு குண்டு வெடிக்கும் என, மின்னஞ்சல் மூலம் நேற்று மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது. வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் நடத்திய சோதனையில் சந்தேகத்திற்கிடமான பொருள் எதுவும் சிக்கவில்லை.
இதேபோல் மாநகராட்சி துணை மேயராக உள்ள சிவசேனா கட்சியை சேர்ந்த சஞ்சய் காடிக்கு அனுப்பப்பட்ட மற்றொரு மின்னஞ்சலில், வரும் 31ல், மும்பை பள்ளி ஒன்றில் கையெறி குண்டு வீசப்படும் என, மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டு இருந்தது.
மேலும், மும்பை ஜுஹூ பகுதியில் உள்ள ஹிந்தி நடிகர் அமிதாப் பச்சனின், ‘ஜல்சா பங்களா’ இல்லத்தில், வரும் 31 முதல் நவ., 27க்குள் தாக்குதல் நடத்தப்பட உள்ளதாக எச்சரிக்கப்பட்டிருந்தது.
பஞ்சாபை பிரித்து, சீக்கியர்களுக்கு தனிநாடு கோரும், ‘காலிஸ்தான்’ தீவிரவாத அமைப்பின் பெயரில் இந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் விடுக்கப்பட்டு இருந்தன.