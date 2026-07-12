மும்பை தாஜ் ஹோட்டலுக்கு குண்டு மிரட்டல்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:31 PM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:31 PM
மும்பை: மும்பை தாஜ் ஹோட்டலில் பயங்கரவாதி தாவூத் இப்ராஹிம் குண்டுவைத்துள்ளதாக வந்த அழைப்பால் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.
மும்பை நகரின் கொலாபா பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த பிரபலமான ஹோட்டலில் ஏற்கனவே கடந்த 2008ம் ஆண்டு நவம்பர் 26ம் தேதி பயங்கரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இந்த சூழலில், மும்பை தாஜ் ஹோட்டலுக்கு மீண்டும் பயங்கரவாத தாக்குதல் மிரட்டல் வந்தது அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும், பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக அதிகாரிகள் கூறியதாவது; நள்ளிரவு 12.13 மணிக்கு நவி மும்பையில் உள்ள காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தொலைபேசியில் அழைத்த மர்ம நபர், தாஜ் ஹோட்டலில் தாவூத் வெடிகுண்டு வைத்துள்ளதாகக் கூறினார்.
இதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த போலீசார், உடனடியாக தாஜ் ஓட்டல் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டது. தொடர்ந்து, போலீசாரும், பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும் ஹோட்டல் வளாகத்தில் விரிவான தேடுதல் வேட்டையை நடத்தினர். இதில், சந்தேகத்திற்கிடமான எந்தப் பொருளும் கிடைக்காததார், அது போலி மிரட்டல் என உறுதிசெய்யப்பட்டது.
அதன்பிறகு, போலி மிரட்டல் விடுத்த நபரை கைது செய்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர்.