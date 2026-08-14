சுதந்திர தினத்தையொட்டி புதுடில்லியில் ஏர்போர்ட், செங்கோட்டைக்கு குண்டு மிரட்டல்
சுதந்திர தினத்தையொட்டி புதுடில்லியில் ஏர்போர்ட், செங்கோட்டைக்கு குண்டு மிரட்டல்
ADDED : ஆக 14, 2026 07:24 PM
புதுடில்லி, ஆக. 15–
நாட்டின் சுதந்திர தினம் இன்று நாடெங்கும் கொண்டாடப்படும் நிலையில், டில்லியில் உள்ள செங்கோட்டை, சர்வதேச விமான நிலையம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
டில்லி உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்து, ‘இ – மெயில்’ ஒன்று நேற்று வந்தது. அதில், ‘சுதந்திர தினமான ஆக.,15ல் பிற்பகல் 2:11 மணிக்கு உயர் நீதிமன்றத்திலும், பிற்பகல் 3:11 மணிக்கு மாவட்ட நீதிமன்றங்களிலும் குண்டு வெடிக்கும்’ என, மிரடடல் விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும் பஞ்சாபை அடிப்படையாக கொண்டு சீக்கியர்களுக்கு தனிநாடு அமைக்க கோரும், காலிஸ்தான் பிரச்னை மற்றும் 1984ம் ஆண்டு சீக்கியர்களுக்கு எதிரான கலவரங்களை குறிப்பிட்டும் மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதில், ‘டில்லி மெட்ரோ வழித்தடங்களிலும், அம்பாலாவிலிருந்து வரும் ரயில்களிலும் குண்டுவெடிப்புகள் நிகழ்த்தப்படும்’ என, அந்த மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இது தவிர டில்லியில் உள்ள செங்கோட்டை, சர்வதேச விமான நிலையம், டில்லி கன்டோன்மென்ட், ஜாம் நகர் ஹவுஸ், கலெக்டர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு போலீசார் வெடிகுண்டு செயலிழப்பு நிபுணர்களுடன் சென்று சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அதில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் புரளி என தெரியவந்தது.
இந்நிலையில் சுதந்திர தினத்தையொட்டி இன்று செங்கோட்டையில் பிரதமர் மோடி தேசிய கொடியேற்றி உரையாற்றுகிறார். இதனால் டில்லி மற்றும் தேசியத் தலைநகர் பிராந்தியத்தில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக செங்கோட்டை, இந்தியா கேட், கன்னாட் பிளேஸ், சர்வதேச விமான நிலையம், டில்லி ரயில் நிலையம் உட்பட மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள இடங்களில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். குருகிராமில் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக, 4,500 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் குருகிராம் மாவட்டம் முழுதும் 11 முக்கிய சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர சோதனை நடத்தப்படுகிறது.
சுதந்திர தினக்கொண்டாட்டங்களையொட்டி முக்கியப் பிரமுகர்கள் செல்லும் பாதைகள், நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் இடங்கள், வாகன நிறுத்துமிடங்கள் தீவிரமாகக் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.